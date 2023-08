Maltempo Friuli Venezia Giulia: raffiche di vento fino a 125km/h a Trieste, danni al porto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

”Una depressione centrata sul Mar Ligure determina l’afflusso di correnti umide e instabili da sud verso” il Friuli Venezia Giulia. “Il fronte principale associato alla depressione si è già spostato in Slovenia; in quota tende ad affluire aria più fredda che mantiene una moderata instabilità. Dopo le 12 locali, si sono sviluppate celle temporalesche sull’alto Adriatico che, spostandosi verso nord, hanno ripetutamente interessato in particolare Trieste e il Carso con piogge intense e insistenti. Sull’altopiano si sono registrati 58mm in un’ora e 115mm in tre ore, mentre a Trieste rispettivamente 41mm e 81mm. Poco dopo le 14 locali, un forte temporale ha determinato raffiche di vento molto forte da sud-ovest a Trieste, con velocità massima misurata sul Molo Fratelli Bandiera di ben 123km/h. Piogge abbondanti sono state rilevate anche tra Gorizia e Palmanova, tra 30 e 50mm. Dopo le 16:30 locali si registra solo qualche isolata pioggia di modesta entità”. Così la Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino di aggiornamento della Protezione Civile regionale sulla situazione maltempo.

‘‘Fino alla mezzanotte sarà possibile qualche rovescio o temporale, più probabile sulle zone occidentali della regione. Le piogge potranno essere solo localmente abbondanti. Nel corso della prossima notte sarà possibile ancora qualche isolata pioggia o rovescio. Lo spostamento della depressione verso est favorirà un moderato incremento della marea in tarda serata”. ”Le celle temporalesche che hanno interessato la regione nel pomeriggio hanno provocato lungo il percorso eventi di caduta alberi e locali allagamenti in pianura e nel triestino. In particolare si segnalano allagamenti nei comuni di Trieste, San Dorligo della Valle, Muggia, Duino, Fiumicello e Pavia di Udine; caduta alberi nei comuni di Muggia, Duino-Aurisina, Monrupino, Prato Carnico, Paularo e Tarcento. Le forti raffiche di vento registrate a Trieste hanno provocato alcuni danni a tetti e imposte”, conclude la nota.

Un vento fortissimo ha sferzato Trieste oggi

Danni al porto di Trieste per il vento

Al porto di Trieste sono state registrate raffiche di vento con una velocità massima di 125km/h. Lo fa sapere la Capitaneria di Porto di Trieste con riferimento alla burrasca che ha creato “forti criticità”. Tutte le situazioni di pericolo sono state ricondotte alla normalità. Tra i danni più evidenti del maltempo il distacco di alcuni pontili galleggianti dello Scalo Legnami. Il vento ha divelto una bitta asservita al molo Bersaglieri – Stazione Marittima dove era ormeggiata la nave da crociera ‘Norwegian Epic’ e tranciato i cavi di ormeggio del traghetto turco ‘Gallipoli Seaways’ in accosto al Molo V. Le operazioni sono state coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trieste che esorta a tenere elevata l’attenzione nei prossimi giorni, invitando i “diportisti ed in generale a chi va per mare di consultare sempre le previsioni meteomarine, in particolare le allerte diffuse dalla Protezione Civile, per evitare di trovarsi improvvisamente in situazione di potenziale pericolo”.

Maltempo Friuli Venezia Giulia: 600 chiamate al Nue112

Sono state quasi 600 le chiamate legate al maltempo gestite oggi dal Nue112 e provenienti principalmente dalla provincia di Trieste. Lo rende noto la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Alla sala operativa regionale, dalle 12 sono invece giunte circa 100 telefonate. Per quanto riguarda i volontari di Protezione Civile, sono 68 al momento quelli impegnati per gli effetti del maltempo con 27 automezzi. Tuttora sul territorio regionale sono operative le squadre di volontariato dei gruppi comunali per le attività di monitoraggio e intervento a supporto della popolazione.

