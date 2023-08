Maltempo, la tempesta Rea avanza sull’Italia: vento forte nelle Marche, diversi alberi crollati a Roma

MeteoWeb

La tempesta Rea ha flagellato nei giorni scorsi il Nord Italia portando piogge torrenziali e forti venti, che hanno provocato allagamenti e frane in molte località. Il vortice continua a colpire le regioni del Nord, estendendosi anche a quelle del Centro/Sud.

Nelle Marche per il forte vento nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto 80 interventi in provincia di Ancona, 50 a Pesaro Urbino e 30 a Fermo.

Due incidenti stradali a Roma sono stati provocati dalla caduta di alberi. Due persone sono state portate in ospedale in codice rosso ma non sono in pericolo di vita. La Polizia Locale di Roma ha eseguito circa 80 interventi nella notte a causa del maltempo, soprattutto nella zona del litorale della Capitale.

