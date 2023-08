Maltempo Puglia, violento nubifragio nel Salento: grandine come palline da tennis distrugge auto e dehors | FOTO

MeteoWeb

La tempesta Rea, che imperversa da giorni sull’Italia, provocando allagamenti e frane al Nord, sta facendo sentire in queste ore i primi effetti al Centro/Sud. Forti temporali con grandinate hanno colpito nella notte il basso Salento: sono stati segnalati molti danni a locali e auto provocati dalla grandine di grosse dimensioni.

Il nubifragio ha colpito duramente la provincia di Lecce, ed in particolare Montesano, Specchia e Miggiano. La grandine, delle dimensioni di palline da tennis, ha rotto i parabrezza, i fari e la carrozzeria delle vetture in sosta. Danneggiati anche i dehors dei locali dove i chicchi hanno bucato tavolini e sedie di plastica. Distrutte numerose serre e allagate strade e campagne circostanti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: