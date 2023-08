Maltempo, tempesta sul lago di Como: affonda motoscafo, 5 persone in salvo

MeteoWeb

Il maltempo che ha investito in serata l’Alto Lario ha causato il naufragio di un’imbarcazione con cinque persone a bordo nel lago di Como, ramo lecchese. I naufraghi, finiti in acqua, si sono salvati grazie ai giubbotti di salvataggio prontamente indossati e sono stati recuperati da altre imbarcazioni che navigavano in zona. I vigili del fuoco sono ora al lavoro per cercare di recuperare il relitto del motoscafo alla deriva.

