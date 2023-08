Maltempo, temporale autorigenerante su Genova: tempesta di fulmini provoca blackout, treni bloccati | LIVE

MeteoWeb

Un violentissimo temporale auto rigenerante sta colpendo Genova nella notte. In città gli accumuli pluviometrici sono impressionanti: si registrano 184mm a Castelletto, 141mm ai Cantieri Mariotti, 142mm alla Scuola Cantore, 113mm a Oregina, 110mm a Granarolo, 106mm al Liceo Doria. La temperatura in centro è piombata a +20°C e si registrano le prime criticità per gli allagamenti. Il vento ha raggiunto gli 80km/h.

La tempesta è iniziata intorno alle 22:00 con una tempesta di fulmini e saette praticamente continue nel cielo, tali da illuminare la città a giorno. Proprio a causa dei fulmini sono in corso alcuni blackout. Proprio a causa delle saette si sono disconnessi gli impianti ferroviari a Novi Ligure. La linea coinvolta è la Torino-Genova. Al momento ci sono tre treni fermi al marciapiede nelle stazioni di Arquata Scrivia e Serravalle. Il temporale è molto pericoloso: alimentato dalle correnti cicloniche che soffiano sul Golfo, è stazionario nella stessa zona e se continuerà a lungo la situazione potrebbe precipitare.

