Maltempo Toscana: problemi per il vento nelle province di Grosseto e Lucca

Il vento in provincia di Grosseto ha causato svariati inconvenienti principalmente nella zona costiera e nell’entroterra della provincia. Sono stati oltre 50 gli interventi effettuati dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco e dai dipendenti distaccamenti a causa del vento che ha reso pericolanti o ha abbattuto alcuni alberi, principalmente nella zona grossetana e nella parte a sud che hanno richiesto l’impegno anche dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco di Manciano e Sorano. Sradicati alberi, pali di sostegno di linee elettriche e telefoniche, cartelli segnaletici, finestre e tende di abitazioni civili e generalmente molte strutture verticali nelle vie cittadine e provinciali che hanno avuto leggeri problemi di viabilità.

A Pietrasanta (Lucca), viale Apua, nel tratto fra la statale Aurelia e il cancello d’ingresso al bosco della Versiliana, è stato chiuso al transito a partire dalla tarda serata di ieri e fino allo scadere dell’allerta arancione. In campo, sin da subito, la macchina della Protezione Civile comunale. Stamani controllate griglie, canali, vasche di espansione e situazione generale lungo le strade. Due le griglie liberate dai detriti che si erano accumulati, un ramo messo in sicurezza in via Montebello a Strettoia, un altro rimosso dai Vigili del Fuoco sulla via di Capriglia e un intervento importante, effettuato da Enel, in zona Solaio-borgo Biagi, dove sono state ripristinate le linee aeree della corrente: per effettuare l’operazione è stata sospesa, nell’area, l’erogazione dell’energia elettrica per circa tre ore. Sul posto era comunque presente una squadra di volontari con un generatore d’emergenza.

A Viareggio, invece, rimane chiuso il viale dei Tigli che collega la pineta di Levante Viareggio con Torre del Lago. A causa del maltempo è stato rinviato a giovedì 31 agosto l’evento ‘E non finisce mica il cielo’ in programma per oggi presso il Tumulo di Montecalvario.

A causa del forte vento che soffia sulla costa maremmana dalla serata di ieri, domenica 27 agosto, sono stati sospesi i collegamenti marittimi per l’Isola del Giglio e Giannutri.

Coldiretti: “da gennaio 88 eventi estremi in Toscana”

Ottantotto eventi estremi da inizio anno, 26 le grandinate, 8 solo ad agosto “con chicchi grandi anche fino a 9 centimetri che a macchia di leopardo, hanno distrutto intere coltivazioni, ferito le piante e seriamente compromesso i prossimi raccolti“. A fare il punto dopo la nuova ondata di maltempo è Coldiretti Toscana, sulla base dei dati di Eswd. “Sono ore di grande apprensione tra gli agricoltori che scrutano senza sosta il cielo e consultano in tempo reale l’andamento dell’ondata di maltempo consapevoli che una grandinata in questa fase potrebbe avere conseguenze ancora più disastrose. La pioggia è importante per idratare il suolo reso arido dal caldo ma per essere utile deve cadere in modo costante e leggero per favorire ed aiutare i processi di crescita delle piante e maturazione dei frutti”.

Coldiretti fa sapere che per difendere la produzione di vino e frutta “sono state già attivate, laddove possibile, le contromisure come le reti anti-grandine che hanno il compito di evitare il danneggiamento dei frutti o è stata anticipata la raccolta, ma sono molte le aziende che stanno sempre più ricorrendo alle polizze assicurative per tutelare le produzioni dagli eventi atmosferici sempre più imprevedibili e pesanti”. A causa della tropicalizzazione del clima, sottolineano, è già stata tagliata la produzione di pere (-70%), mele (-30%), susine (-30%), meloni (-50%), frumento (-10%), pomodoro (-10%) così come delle varietà primaverili di miele (90%), latte (-15%) e uova (-10%). Previsioni in calo anche per il vino (-20%) secondo il primo monitoraggio di Vigneto Toscano e sulla prossima annata olivicola, dove la riduzione oscilla tra il 10% ed il 50% a seconda dell’areale.

