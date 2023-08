Maltempo in arrivo in Valle d’Aosta: scatta anche l’allerta per il ghiacciaio di Planpincieux

MeteoWeb

In considerazione dell’allerta meteo emessa per tutta la dorsale di confine tra Valle d’Aosta, Svizzera e Francia, scattano anche le misure precauzionali per il rischio crollo del fronte del ghiacciaio di Planpincieux, a Courmayeur. Le misure prevedono dalle 15 di oggi e fino alla revoca il divieto di transito, pedonale e veicolare, lungo la strada interpoderale per Rochefort, in val Ferret, e il divieto di accesso e di permanenza in una piccola area a monte degli abitati della Montitaz e di Planpincieux, in cui non sono presenti abitazioni.

