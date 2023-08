Maltempo Veneto: a Venezia torna l’acqua alta

MeteoWeb

Maltempo in arrivo in Veneto e a Venezia: nella tarda serata di oggi è previsto il passaggio di una rapida perturbazione in coincidenza con la marea di sizigia. Per questo il centro maree del Comune lagunare prevede alle 23:15 di oggi alta marea da 100 cm. Il sistema Mose non verrà attivato (la punta di marea deve raggiungere i 130 cm per l’attivazione).

