Maltempo Veneto, Zaia: “molto preoccupato per questo fine settimana”

Il presidente del Veneto Luca Zaia si è detto “molto preoccupato” per l’ondata di maltempo che secondo le previsioni dovrebbe colpire il Veneto “nel prossimo fine settimana“. “Le previsioni non sono affatto tranquillizzanti“, ha spiegato alla trasmissione Morning news di Canale5. Zaia ha aggiunto che “è innegabile il cambiamento climatico“, precisando tuttavia che il clima è sempre stato in evoluzione, anche se, ha sottolineato, “l’uomo purtroppo ci mette del suo“. In ogni caso “le Dolomiti sono state scolpite dal dissesto” idrogeologico. Certo è, ha concluso Zaia, che “un Piano Marshall contro questi dissesti è strategico“.

