Previsioni Meteo Veneto: peggioramento da oggi pomeriggio, possibili grandinate e vento forte

“Da giovedì 3 pomeriggio a sabato 5 mattina previste fasi di instabilità, intervallate da pause, con rovesci e temporali, più diffusi tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato. Saranno probabili, specie nella seconda parte di venerdì (ma non esclusi anche giovedì), fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Pressione in calo, da nord-ovest si sta avvicinando un’area ciclonica che transiterà nella notte tra venerdì e sabato; successivamente pressione in aumento ma domenica transito di un’altra depressione da nord-ovest, da lunedì invece inizio di una fase di alta pressione persistente. Attesi vari temporali fino alle prime ore di sabato e nel corso di domenica, lunedì invece sereno o poco nuvoloso“.

Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti. Attese piogge da locali a estese andando dalla pianura sud-occidentale alla pianura nord-orientale e ai monti; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, che in prevalenza su pianura e Prealpi saranno concentrati durante le ore pomeridiane mentre sulle Dolomiti si verificheranno più probabilmente di sera. Le temperature rispetto a mercoledì e alla media prima dei temporali saranno più alte e poi più basse, anche di molto.

Domani fino al primo mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi nuvolosità in aumento dapprima sui monti fino a cielo anche coperto più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) fino al primo mattino per piogge locali, poi a partire dai monti in aumento fino a alta (75-100%); si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, i temporali saranno più probabili di pomeriggio sui monti e verso sera sulla pianura.

Temperature: Rispetto a venerdì fino al mattino saranno senza variazioni di rilievo e dal pomeriggio in calo anche sensibile. Rispetto alla media prima dei temporali saranno più alte e dopo più basse, anche di molto. Minime a tarda sera.

Venti: Con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati e a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Sabato 5 di notte nuvoloso, in giornata nuvolosità in diminuzione a partire dalla pianura, di sera ovunque sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata probabilità in diminuzione, piovaschi/rovesci sparsi e locali temporali tenderanno a cessare entro l’alba sulla pianura e in mattinata anche sui monti. Di pomeriggio sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci sparsi. Per il resto assenti.

Temperature: Fino al mattino saranno più basse e dal pomeriggio avranno andamento irregolare, differenze anche sensibili rispetto a venerdì. Sui monti minime a tarda sera.

Venti: In alta montagna tesi/forti da nord-est, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Domenica 6 alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente dal pomeriggio, temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.

Lunedì 7 non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.

