Maltempo, raffiche di vento di 70km/h a Roma: 160 interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo generato dalla tempesta Rea ha provocato danni anche nel Lazio, colpito da forti temporali e forti venti. A Roma Marconi, è stata registrata una raffica di 70km/h, 55km/h alla Pineta Sacchetti, 53km/h a Centocelle e Roma Prenestina Cocconi, 51km/h a Monteverde. È proprio il vento ad aver causato i danni maggiori, come alberi caduti e rami pericolanti, su tutto il territorio di Roma e provincia. Dalle 8 di questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 160 interventi. Le squadre stanno lavorando senza sosta affinché vengano ristabiliti i disagi segnalati in case, strade, giardini a causa della pioggia e del forte vento.

