Maltempo, temporali e forte vento nel Lazio: danni alla stazione di Civitavecchia

MeteoWeb

Il maltempo provocato dalla tempesta Rea sta interessando anche le regioni del Centro-Sud oggi. In particolare, temporali e forti venti hanno colpito il Lazio. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 57mm a Licenza, 48mm a Olevano Romano, 47mm a Campocatino, Vivaro Romano, 45mm a Segni, 44mm a Rocca Priora, Vallepietra, Filettino, 43mm a Trevi nel Lazio, Arsoli. Sul fronte vento, segnaliamo raffiche di 93km/h a Campocatino, 70km/h a Roma Marconi, 63km/h a Civitavecchia, Lavinio, 62km/h a Castellonorato, 52km/h a Fiumicino.

Proprio il forte vento, ha provocato danni nel territorio costiero di Civitavecchia. I Vigili del Fuoco del comune portuale, insieme a quelli di Cerveteri e Bracciano, sono impegnati da ieri pomeriggio in circa un centinaio di interventi. Alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, il forte vento ha staccato una grossa porzione di pensilina: soltanto in nottata i pompieri sono riusciti a ripristinare le condizioni di sicurezza. Per il resto, alberi caduti o rami staccati hanno creato disagio alla circolazione stradale in varie zone, circolazione che è stata ripristinata in poco tempo grazie all’intervento continuo dei pompieri.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: