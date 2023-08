Maltempo, violentissima grandinata a Locarno: feriti e auto distrutte

MeteoWeb

Violenti temporali stanno colpendo la Svizzera in queste ore notturne al confine con il Piemonte settentrionale. In Piemonte sono caduti 96mm di pioggia a Domodossola, 94mm a Drugno e 85mm ad Arvogno, ma i fenomeni più estremi hanno colpito la Svizzera subito oltre il confine, nella zona del locarnese. Proprio a Locarno la grandine è caduta così violenta, copiosa e abbondante che ci sono stati diversi feriti, soccorso sul posto dagli operatori sanitari a bordo delle ambulanze. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.

La grandine ha distrutto numerose automobili a Locarno, Ascona, Minusio e Tenero. Vasti ed estesi blackout elettrici in tutto il locarnese. Purtroppo questi temporali così violenti si ripeteranno in modo sempre più intenso anche sull’Italia nei prossimi giorni.

