Meteo, attenzione al maltempo di oggi e domani: piogge e temporali al Nord e al Sud

Mentre presunti meteorologi e giornalisti comuni continuano ad insistere paventando una nuova “grande ondata di caldo africano” in arrivo che non ci sarà e non viene evidenziata da nessun modello meteorologico, l’Italia vive il weekend che precede Ferragosto con condizioni meteo di fresco e instabilità. Le temperature sono particolarmente basse soprattutto al Sud, tra 4 e 6°C inferiori rispetto alle medie del periodo, e proprio questo sta determinando fenomeni di instabilità che dai Balcani si estendono anche alle Regioni meridionali.

Forti piogge stanno colpendo Albania e Grecia, i temporali si formano anche sullo Jonio e localmente interessano il Sud. Stamani la pioggia ha interessato l’area dello Stretto di Messina, dove la temperatura è crollata a +21°C per il quarto giorno consecutivo, circostanza molto rara in piena estate. E’ curioso vedere persone con maglioni e giacchine la sera in riva al mare: di solito accade soltanto nelle zone interne, e neanche sempre.

L’instabilità proseguirà anche nelle prossime ore soprattutto al Nord, sull’arco alpino tra Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera, Lombardia e Trentino Alto Adige, dove nel pomeriggio avremo temporali sparsi a macchia di leopardo, localmente molto forti seppur isolati:

Domani, domenica 13 agosto, il tempo rimarrà instabile sia al Nord che al Sud. Al mattino avremo ancora piogge e temporali nella Sila meridionale, sul Poro, in Aspromonte, sull’Etna e sugli Iblei, tra Calabria e Sicilia orientale, sempre per effetto della goccia fredda posizionata tra Italia e Balcani in queste ore. Attenzione ai primi fenomeni di instabilità anche in Corsica e sulle Alpi, sparsi a macchia di leopardo:

Nel pomeriggio-sera i fenomeni di maltempo si intensificheranno sensibilmente su tutto il Nord, ancora una volta in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige, localizzati ma anche molto forti, oltre che in Svizzera e Austria. Sempre all’estero, piogge e temporali colpiranno Albania e Algeria, mentre al Sud persisterà l’instabilità nelle zone interne di Calabria e Sicilia, con sconfinamenti fin su coste e pianure, soprattutto nella zona di Lamezia Terme, Catania e Modica rispettivamente da Sila, Etna e Iblei:

