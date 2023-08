Meteo, caldo intenso in Liguria: +38°C nello Spezzino | DATI

MeteoWeb

L’Italia nella morsa dell’anticiclone, con giornate all’insegna di sole, cielo sereno e temperature in aumento. Oggi in Liguria si registreranno temperature ben al di sopra delle medie stagionali con punte prossime ai +40°C nei centri urbani e nelle valli interne poco

ventilate, tanto che Arpal ha segnalato condizioni di disagio

per caldo diffuso e persistente. Al momento si registrano già +38°C a Riccò del Golfo di Spezia (SP), +36°C a Laigueglia (SV) e Varazze (SV), Sestri Ponente (GE) e Sori (GE) , +35°C a Santo Stefano di Magra (SP), +34°C a Genova e Imperia.

