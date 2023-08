Meteo Veneto, il bollettino ARPAV: bel tempo e temperature in ulteriore aumento nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Meteo Veneto, evoluzione generale

L’influenza di un’alta pressione, in espansione dall’Africa settentrionale sul Mediterraneo centro-occidentale, manterrà sul Veneto condizioni di tempo stabile e ben soleggiato. Le temperature, in ulteriore aumento fino a lunedì nei valori massimi, poi stazionarie o ancora in locale rialzo nelle minime, risulteranno ben superiori alla media del periodo. Da mercoledì saranno possibili dei tratti di instabilità in montagna.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, domenica 20 agosto

Giornata calda e assolata; in montagna isolati e poco estesi cumuli pomeridiani. Temperature in aumento rispetto a sabato, con valori ben superiori alla norma. Venti in quota deboli/moderati settentrionali; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli, sulla pedemontana e lungo la costa.

Previsioni Meteo Veneto per domani, lunedì 21 agosto

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno, salvo cumuli di calore nelle ore pomeridiane in montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: In quota deboli settentrionali, altrove variabili, a regime di brezza su zone costiere e pedemontane e nelle valli.

Mare: Poco mosso fino a metà giornata, poi quasi calmo.

Previsioni Meteo Veneto per martedì 22 agosto

Cielo: Tempo stabile e ben soleggiato, salvo modesti cumuli pomeridiani in montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie, o in ulteriore locale lieve rialzo le minime; valori sempre ben superiori alla norma.

Venti: Deboli settentrionali in quota, variabili con locali brezze altrove.

Mare: Quasi calmo, o poco mosso in mattinata.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 23 agosto

Tempo ancora stabile, ben soleggiato e molto caldo; cumuli pomeridiani in montagna, probabilmente più sviluppati rispetto ai giorni precedenti. Temperature pressoché stazionarie su valori ben superiori alla media del periodo. Venti deboli settentrionali in quota, variabili a regime locale altrove.

Previsioni Meteo Veneto per giovedì 24 agosto

Sereno o poco nuvoloso, con attività cumuliforme pomeridiana sulle zone montane. Temperature stazionarie o in ulteriore locale aumento nei valori minimi in pianura. Previsore:ms.

DATI METEO di Sabato 19

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 16 19 20 20 23 21 19 T max(°C) 32 33 34 34 31 34 34 Prec (mm) 0 0 0 0 0 0 0

DATI METEO di Domenica 20

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 17 22 21 22 24 21 20 T h12(°C) 27 31 31 32 32 32 32

