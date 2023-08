Migliora il meteo a Venezia: la marea non supera il metro

MeteoWeb

Il miglioramento delle previsioni meteorologiche sulla Laguna di Venezia ha evitato stasera l’attivazione delle paratoie del Mose. La punta massima di marea non ha superato il metro alla Punta della Salute, toccando i 94cm alle ore 22.15. Il centro maree del Comune aveva rettificato comunque la previsione a 100 centimetri, per la diminuzione del vento di scirocco che aveva causato le inusuali acque alte delle scorse ore. Un nuovo picco di marea è previsto per le ore 11.50 di domani con 110cm: verrà nuovamente valutato l’innalzamento del Mose.