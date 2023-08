Mirtilli neri: proprietà antiossidanti e benefici per la circolazione

MeteoWeb

Il mirtillo nero, noto per il suo colore scuro e sapore agrodolce, è ricco di antiossidanti come antociani, vitamina C ed E, che aiutano a contrastare lo stress ossidativo nel corpo, proteggendo le cellule dai danni. Questi composti sono associati a benefici per la salute degli occhi, poiché possono migliorare la visione notturna e ridurre il rischio di malattie oculari legate all’età. Inoltre, il mirtillo nero può sostenere la salute cardiovascolare attraverso la regolazione della pressione sanguigna e il miglioramento della circolazione. Il suo consumo è stato anche collegato alla gestione del diabete, grazie alla capacità di tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue. Infine, i composti presenti nei mirtilli neri potrebbero avere effetti positivi sulla funzione cerebrale e sulla memoria.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il mirtillo nero

Il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) è una pianta appartenente alla famiglia delle Ericaceae, nativa delle regioni temperate dell’emisfero settentrionale, incluse parti dell’Europa, dell’Asia e del Nord America. È una pianta a bassa crescita, che raggiunge tipicamente un’altezza di 15-60 cm. I suoi fiori a forma di campana sono di colore rosa pallido o bianco, e si sviluppano in primavera, dando luogo a piccoli frutti sferici di colore nero quando maturi.

I mirtilli neri sono noti per il loro sapore e per il loro colore scuro intenso. Sono raccolti da giugno ad agosto e sono molto apprezzati per il loro contenuto nutrizionale.

Il mirtillo selvatico

Il mirtillo selvatico è una varietà di mirtillo che cresce in modo spontaneo in ambienti naturali come foreste e torbiere. A differenza del mirtillo comune, ha bacche più piccole e scure, di colore nero o blu scuro. Le bacche vengono spesso raccolte a mano e utilizzate in cucina per marmellate, succhi e dolci. Sebbene simili al mirtillo comune, le differenze nelle dimensioni, nel sapore e nei benefici nutrizionali li distinguono.

Benefici e proprietà dei mirtilli

I mirtilli neri sono noti per i loro numerosi benefici e proprietà per la salute. Ecco alcuni esempi:

Antiossidanti : gli antociani combattono lo stress ossidativo nel corpo, proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi;

: gli antociani combattono lo stress ossidativo nel corpo, proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi; Salute degli occhi : possono migliorare la visione notturna e favorire la salute oculare, grazie agli antociani che possono proteggere la retina e prevenire malattie oculari legate all’età;

: possono migliorare la visione notturna e favorire la salute oculare, grazie agli antociani che possono proteggere la retina e prevenire malattie oculari legate all’età; Salute cardiovascolare : gli antociani possono contribuire a migliorare la circolazione sanguigna, mantenere la pressione arteriosa sotto controllo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari;

: gli antociani possono contribuire a migliorare la circolazione sanguigna, mantenere la pressione arteriosa sotto controllo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari; Controllo del glucosio : possono aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, un vantaggio per le persone con diabete o che cercano di gestire i livelli di glucosio;

: possono aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, un vantaggio per le persone con diabete o che cercano di gestire i livelli di glucosio; Salute cerebrale : gli antiossidanti possono avere effetti positivi sulla funzione cerebrale, migliorando la memoria e la capacità cognitiva;

: gli antiossidanti possono avere effetti positivi sulla funzione cerebrale, migliorando la memoria e la capacità cognitiva; Antinfiammatorio naturale : possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo grazie alla loro composizione di nutrienti;

: possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo grazie alla loro composizione di nutrienti; Salute dell’apparato urinario : sono noti per prevenire le infezioni del tratto urinario, poiché possono prevenire l’adesione batterica alle pareti delle vie urinarie;

: sono noti per prevenire le infezioni del tratto urinario, poiché possono prevenire l’adesione batterica alle pareti delle vie urinarie; Riduzione del rischio di malattie croniche : grazie ai loro antiossidanti, possono aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche, come le malattie cardiache e alcune forme di cancro;

: grazie ai loro antiossidanti, possono aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche, come le malattie cardiache e alcune forme di cancro; Supporto digestivo: contengono fibre che possono favorire la salute digestiva e il regolare funzionamento dell’intestino.

È importante evidenziare che i benefici dei mirtilli neri vanno considerati all’interno di una dieta bilanciata e di uno stile di vita sano. Consultate un medico prima di apportare cambiamenti significativi al vostro regime alimentare.

Mirtillo nero e vie urinarie

I mirtilli neri sono spesso associati alla salute delle vie urinarie per via dei loro composti, come gli antociani, che possono prevenire l’adesione batterica alle pareti delle vie urinarie, riducendo il rischio di infezioni del tratto urinario. Consumare mirtilli neri o i loro estratti può offrire una protezione naturale contro infezioni ricorrenti. Tuttavia, questo alimento non sostituisce il trattamento medico e le opinioni sulla loro efficacia possono variare. È sempre meglio consultare un esperto prima di affidarsi esclusivamente a rimedi naturali per trattare problemi di salute come le infezioni del tratto urinario.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie dei mirtilli neri possono variare leggermente in base a fattori come dimensioni delle bacche, varietà e metodo di coltivazione. Di seguito valori approssimativi per 100 grammi di mirtilli neri freschi:

Calorie: circa 57 kcal

Carboidrati: circa 14.5 g Zuccheri: circa 9.96 g

Fibre: circa 2.4 g

Proteine: circa 0.7 g

Grassi: circa 0.3 g Grassi saturi: circa 0.03 g

Vitamina C: circa 16.3 mg (27% dell’apporto giornaliero raccomandato)

Vitamina K: circa 19.3 µg (24% dell’apporto giornaliero raccomandato)

Vitamina E: circa 1.3 mg (7% dell’apporto giornaliero raccomandato)

Potassio: circa 77 mg

Antociani (antiossidanti): presenti in quantità significative.

Le controindicazioni

Il consumo di mirtillo è generalmente considerato sicuro. Tuttavia, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergie : le persone con allergie alimentari note alle piante della famiglia delle Ericaceae, potrebbero sviluppare reazioni allergiche ai mirtilli. È importante fare attenzione se si è sensibili a questi alimenti;

: le persone con allergie alimentari note alle piante della famiglia delle Ericaceae, potrebbero sviluppare reazioni allergiche ai mirtilli. È importante fare attenzione se si è sensibili a questi alimenti; Farmaci e interazioni : possono interagire con alcuni farmaci, come quelli utilizzati per la coagulazione del sangue o per il controllo del glucosio;

: possono interagire con alcuni farmaci, come quelli utilizzati per la coagulazione del sangue o per il controllo del glucosio; Problemi renali : a causa del contenuto di ossalati, possono contribuire alla formazione di calcoli renali. Le persone con una storia di problemi renali o calcoli dovrebbero consumarli con moderazione;

: a causa del contenuto di ossalati, possono contribuire alla formazione di calcoli renali. Le persone con una storia di problemi renali o calcoli dovrebbero consumarli con moderazione; Gastrointestinali : in alcune persone, il consumo eccessivo potrebbe causare disturbi gastrointestinali, come gonfiore o diarrea. Inoltre, l’acido presente nei mirtilli potrebbe causare disagi a chi ha problemi gastrointestinali, come ulcere;

: in alcune persone, il consumo eccessivo potrebbe causare disturbi gastrointestinali, come gonfiore o diarrea. Inoltre, l’acido presente nei mirtilli potrebbe causare disagi a chi ha problemi gastrointestinali, come ulcere; Effetto sul glucosio : anche se i mirtilli possono essere benefici per il controllo del glucosio in molte persone, chi monitora i livelli di zuccheri nel sangue dovrebbe fare attenzione a eventuali picchi;

: anche se i mirtilli possono essere benefici per il controllo del glucosio in molte persone, chi monitora i livelli di zuccheri nel sangue dovrebbe fare attenzione a eventuali picchi; Assunzione eccessiva: anche se sono ricchi di antiossidanti e nutrienti benefici, un consumo eccessivo potrebbe portare a squilibri nutrizionali o altri problemi. Come con tutti gli alimenti, la moderazione è fondamentale.

È importante consultare un medico o un dietologo se si hanno preoccupazioni specifiche o se si hanno condizioni di salute preesistenti.

I mirtilli sono lassativi?

I mirtilli neri contengono fibre, che possono contribuire alla regolarità intestinale. Se consumati in quantità moderate, possono avere un effetto lievemente lassativo per alcune persone, favorire la digestione e prevenire la stitichezza. L’effetto lassativo non è generalmente così forte da causare problemi per la maggior parte delle persone. Come con qualsiasi alimento, l’effetto può variare a seconda della sensibilità individuale. Chiunque abbia problemi gastrointestinali dovrebbe considerare di includere i mirtilli neri come parte di una dieta equilibrata e consultare un medico per ogni dubbio.

Come coltivare i mirtilli neri

Per coltivare i mirtilli neri, scegliete varietà adatte al vostro clima. Preparate un terreno acido con un pH tra 4.5 e 5.5, ben drenato e ricco di sostanza organica. Piantate i mirtilli in un’area soleggiata, evitando il ristagno d’acqua. La piantagione può avvenire in primavera o autunno. Scavate buche profonde e ampie, aggiungendo compost o torba al terreno. Piantate le piantine rispettando una distanza di 1,2-1,5 metri tra loro. Irrigate regolarmente, mantenendo il terreno umido ma non bagnato, preferibilmente con un sistema di irrigazione a goccia. Applicate pacciamatura di corteccia o paglia attorno alle piante per trattenere l’umidità e controllare le erbacce.

La potatura leggera invernale è importante per rimuovere rami deboli e favorire la crescita di nuovi germogli. Usate fertilizzanti specifici per piante acidofile, evitando eccessi di azoto. Dopo alcuni anni, le piante daranno frutti abbondanti. Raccogliete i mirtilli quando sono completamente maturi, staccandoli facilmente dai rami. Considerate che la coltivazione dei mirtilli neri richiede pazienza e attenzione costante, ma i frutti ricchi di antiossidanti e vitamine renderanno il risultato gratificante.