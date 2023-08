La missione indiana Chandrayaan-3 atterra sulla Luna: è il 4° Paese al mondo a riuscirci

MeteoWeb

La missione indiana Chandrayaan-3 ha toccato terra sul polo sud della Luna! Dopo l’avvio della sequenza di comandi per l’atterraggio automatico, il lander Vikram (“valore” in sanscrito), un modulo da 1,4 tonnellate, ha attivato i motori per l’avvicinamento al suolo, portando a termine una grande impresa per l’India, che diventa la quarta nazione ad allunare (dopo Stati Uniti, la Cina e l’ex Unione Sovietica). Il lander Vikram, inoltre, è il primo ad atterrare vicino al polo sud lunare, in una regione potenzialmente ricca di ghiaccio d’acqua utile per le future missioni umane. Se tutto procederà senza intoppi, Vikram rilascerà il rover Pragyan (“saggezza” in sanscrito), un robottino a sei ruote dotato di uno spettrometro a raggi X e di uno spettroscopio laser.

Dopo l’incidente dei giorni scorsi, che ha visto disintegrarsi la sonda russa “Luna-25” in corsa per raggiungere la stessa area della luna prima del concorrente indiano, l’allunaggio di Vikram rappresenta una rivincita per il Paese, dopo il fallimento quattro anni fa della missione Chandrayaan-2, di cui si persero i contatti pochi minuti prima dell’allunaggio.

Chandrayaan-3 è stata lanciata dal centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota, nello Stato indiano meridionale dell’Andhra Pradesh, il 14 luglio. Il veicolo spaziale ha effettuato un approccio lento e metodico verso la superficie lunare. La missione Chandrayaan-3 è considerata cruciale per l’esplorazione lunare e per il posizionamento dell’India Paese come potenza spaziale.