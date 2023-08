Missione “Luna-25”, Roscosmos spiega la causa dello schianto della sonda russa

MeteoWeb

Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov, ha dichiarato cosa ha provocato il fallimento della missione russa “Luna-25” sul nostro satellite naturale. Borisov ha spiegato a Rossiya 24 che la causa dello schianto sul suolo lunare della sonda spaziale russa è stato un arresto anomalo del motore. “Purtroppo, l’arresto del motore non è avvenuto normalmente”, ha detto Borisov, spiegando che ”invece degli 84 secondi previsti, ha funzionato per 127 secondi. Questa è stata la causa principale dell’incidente del dispositivo“.

Le persone incaricate di seguire la sonda ”sapevano tutto sulla posizione della navicella”, ma, prosegue Borisov, ‘‘alle 14.57, la comunicazione con la navicella si è interrotta. I tentativi di ripristinare la comunicazione non hanno avuto successo. Calcoli balistici preliminari hanno mostrato che a causa di un funzionamento anomalo del sistema di propulsione correttiva, la navicella si è spostata in un’orbita lunare aperta e, di fatto, si è schiantata contro la superficie della Luna“, ha aggiunto Borisov. L’auspicio, ha aggiunto, è che ”le future missioni sulla Luna abbiano successo”. Inoltre, ”questa missione, anche se incompiuta, ha portato come risultato la formazione di una nuova squadra che, ovviamente, terrà conto di tutti gli errori che sono stati commessi”.

Secondo il capo di Roscosmos, “l’inestimabile esperienza dello sbarco sulla Luna , accumulata negli anni 60-70, è praticamente persa”: “il cambio generazionale è stato interrotto”. Allo stesso tempo, Borisov è sicuro che il programma lunare non dovrebbe essere ridotto e che è assolutamente necessario che la Russia partecipi alla corsa lunare. “A causa della sospensione dei programmi lunari per 50 anni, è necessario rinnovare le tecnologie“, ha aggiunto Borisov. “Nonostante l’attuale incidente, la Russia ha acquisito un’esperienza preziosa nel volo verso la Luna e nell’ingresso nella sua orbita”, ha sottolineato.

Missione Luna-25, duro colpo per la Russia

Luna-25 è stata lanciata lo scorso 11 agosto e ha raggiunto l’orbita lunare 6 giorni dopo. L’atterraggio era programmato sul Polo Sud tra 21 e 23 agosto. La missione trasportava diversi strumenti scientifici: l’obiettivo era cercare ghiaccio d’acqua ed eseguire una serie di indagini nell’esotica regione del Polo Sud, che fino ad oggi non ha mai ospitato un lander o un rover.

L’ultima missione lunare partita da quella che oggi è la Russia, Luna-24, è decollata nel 1976 e ha riportato sulla Terra 170 grammi di campioni lunari. Il lancio di Luna-25 ha subito numerosi ritardi dovuti in parte alla guerra della Russia contro l’Ucraina, che ha avuto effetti di vasta portata sulla cooperazione internazionale spaziale.

Con l’allunaggio di Luna-25 Mosca stava cercando di battere l’India, la cui missione (un lander e un rover) dovrebbe atterrare sul satellite il 23 agosto.