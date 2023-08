Nespole: proprietà benefiche per pelle e vista, scopri i loro benefici

MeteoWeb

Le nespole, frutti dolci e succosi, sono ricche di benefici per la salute grazie alla loro composizione nutrizionale. Sono una fonte eccellente di vitamina A, C e K, che supportano la visione, il sistema immunitario e la coagulazione del sangue. Contengono anche fibre, che favoriscono la digestione e la regolarità intestinale. Sono ricche di antiossidanti, come i polifenoli, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a prevenire danni cellulari. Inoltre, grazie alla presenza di minerali come il potassio, possono contribuire al controllo della pressione sanguigna. Il ridotto contenuto calorico le rende un’opzione salutare per chi cerca di gestire il peso. I fitonutrienti presenti nei frutti possono avere benefici antinfiammatori e supportare la salute cardiaca. .

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le nespole

Le nespole sono frutti appartenenti alla famiglia delle Rosaceae. La pianta delle nespole è conosciuta scientificamente come “Mespilus germanica“. È un albero deciduo che può raggiungere un’altezza di circa 4-8 metri. Le foglie sono di forma ovale e hanno una colorazione verde brillante.

I frutti delle nespole sono sferici o leggermente ovali, con una pelle liscia e sottile che può variare dal giallo al colore arancione. All’interno, contengono una polpa succosa e dolce, simile per consistenza e sapore a un incrocio tra una pesca e una mela. Al centro del frutto si trova un piccolo nocciolo.

La pianta cresce in zone temperate e subtropicali, preferibilmente in luoghi soleggiati e ben drenati. Originaria dell’Europa e dell’Asia occidentale, oggi è coltivata in molte parti del mondo, tra cui Europa, Nord America e Asia. Per quanto riguarda la stagione, la pianta fiorisce in primavera, solitamente a maggio, producendo fiori bianchi o leggermente rosati. Dopo la fioritura, i frutti iniziano a svilupparsi e maturano durante l’estate e l’autunno.

Tanti tipi e varietà

Esistono diverse varietà di nespole che differiscono per aspetto, sapore e luoghi di coltivazione. Ecco alcuni tipi:

Nespola comune (Mespilus germanica) : è la varietà più conosciuta e coltivata. La nespola comune è originaria dell’Europa e dell’Asia occidentale. I frutti sono di colore giallo-arancio, con una polpa dolce e succosa. È spesso usata per la produzione di marmellate e dolci;

: è la varietà più conosciuta e coltivata. La nespola comune è originaria dell’Europa e dell’Asia occidentale. I frutti sono di colore giallo-arancio, con una polpa dolce e succosa. È spesso usata per la produzione di marmellate e dolci; Nespola giapponese (Eriobotrya japonica) : conosciuta anche come “ nespolo del Giappone ” o “ nespolo giapponese “, questa varietà è originaria dell’Asia orientale. I frutti sono di forma tondeggiante, di colore giallo-arancio e hanno una consistenza croccante e succosa. Si mangiano spesso freschi e sono dolci e aromatici;

: conosciuta anche come “ ” o “ “, questa varietà è originaria dell’Asia orientale. I frutti sono di forma tondeggiante, di colore giallo-arancio e hanno una consistenza croccante e succosa. Si mangiano spesso freschi e sono dolci e aromatici; Nespola tedesca (Mespilus germanica) : è la stessa varietà della nespola comune, menzionata precedentemente. Il nome “nespola tedesca” si riferisce all’origine europea della pianta, non al tipo di nespola;

: è la stessa varietà della nespola comune, menzionata precedentemente. Il nome “nespola tedesca” si riferisce all’origine europea della pianta, non al tipo di nespola; Nespola invernale (Diospyros lotus): a volte chiamata anche “nespola invernale” o “nespola cinese“, questa varietà è diversa dalle altre menzionate poiché appartiene al genere Diospyros, mentre le nespole sopra citate appartengono al genere Mespilus. La nespola invernale è originaria dell’Asia e produce frutti di colore arancione scuro a maturazione. La sua polpa è dolce e leggermente piccante.

Questo frutto può avere nomi diversi a seconda della regione e delle lingue, quindi le denominazioni possono variare. Ogni varietà ha le sue caratteristiche uniche, ma condividono in generale benefici per la salute grazie alla loro composizione nutrizionale.

Benefici e proprietà delle nespole

Le nespole vantano diversi benefici per la salute grazie alla loro composizione nutrizionale unica:

Ricche di vitamine : sono una buona fonte di vitamina A, che supporta la salute della pelle, della vista e del sistema immunitario. Contengono anche vitamina C, che è un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, e vitamina K, che è importante per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa;

: sono una buona fonte di vitamina A, che supporta la salute della pelle, della vista e del sistema immunitario. Contengono anche vitamina C, che è un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, e vitamina K, che è importante per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa; Fibra alimentare : sono ricche di fibre, che favoriscono una buona digestione, regolarità intestinale e possono aiutare a controllare i livelli di zuccheri nel sangue. La fibra contribuisce anche a una maggiore sazietà, il che può essere utile per il controllo del peso;

: sono ricche di fibre, che favoriscono una buona digestione, regolarità intestinale e possono aiutare a controllare i livelli di zuccheri nel sangue. La fibra contribuisce anche a una maggiore sazietà, il che può essere utile per il controllo del peso; Antiossidanti : contengono antiossidanti come i polifenoli, che aiutano a ridurre lo stress ossidativo nel corpo e a prevenire danni cellulari;

: contengono antiossidanti come i polifenoli, che aiutano a ridurre lo stress ossidativo nel corpo e a prevenire danni cellulari; Minerali : sono una fonte di minerali come il potassio, che è essenziale per la salute del cuore e il controllo della pressione sanguigna. Contengono anche rame, ferro e magnesio, che svolgono ruoli importanti in vari processi metabolici;

: sono una fonte di minerali come il potassio, che è essenziale per la salute del cuore e il controllo della pressione sanguigna. Contengono anche rame, ferro e magnesio, che svolgono ruoli importanti in vari processi metabolici; Basso contenuto calorico : sono poco caloriche, il che le rende un’opzione salutare per chi cerca di perdere peso o mantenere una dieta bilanciata;

: sono poco caloriche, il che le rende un’opzione salutare per chi cerca di perdere peso o mantenere una dieta bilanciata; Benefici per la salute cardiaca : grazie alla presenza di antiossidanti e di potassio, possono contribuire al mantenimento di un sistema cardiovascolare sano, regolando la pressione sanguigna e riducendo il rischio di malattie cardiache;

: grazie alla presenza di antiossidanti e di potassio, possono contribuire al mantenimento di un sistema cardiovascolare sano, regolando la pressione sanguigna e riducendo il rischio di malattie cardiache; Fitonutrienti : i fitonutrienti possono avere proprietà antinfiammatorie, che sono importanti per la salute e la prevenzione di disturbi cronici legati all’infiammazione;

: i fitonutrienti possono avere proprietà antinfiammatorie, che sono importanti per la salute e la prevenzione di disturbi cronici legati all’infiammazione; Idratazione : possono aiutare a mantenere l’idratazione corporea, specialmente durante i mesi più caldi;

: possono aiutare a mantenere l’idratazione corporea, specialmente durante i mesi più caldi; Salute digestiva: grazie al contenuto di fibre, possono favorire una flora intestinale sana e regolare.

Tuttavia, è importante sottolineare che ogni alimento dovrebbe essere consumato con moderazione e all’interno di una dieta equilibrata e varia per massimizzare i benefici per la salute.

Le controindicazioni

Il consumo di nespole è generalmente considerato sicuro e benefico se moderato. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da tenere a mente:

Allergie : alcune persone potrebbero essere allergiche alle nespole o ad altri frutti della stessa famiglia delle Rosaceae;

: alcune persone potrebbero essere allergiche alle nespole o ad altri frutti della stessa famiglia delle Rosaceae; Zuccheri naturali : anche se sono ricche di fibre, contengono ancora zuccheri naturali. Le persone con diabete o che devono controllare l’assunzione di zuccheri dovrebbero prestare maggiore attenzione;

: anche se sono ricche di fibre, contengono ancora zuccheri naturali. Le persone con diabete o che devono controllare l’assunzione di zuccheri dovrebbero prestare maggiore attenzione; Potenziale lassativo : contengono una quantità significativa di fibre. Un consumo eccessivo può causare problemi di stomaco, gonfiore o addirittura avere un effetto lassativo;

: contengono una quantità significativa di fibre. Un consumo eccessivo può causare problemi di stomaco, gonfiore o addirittura avere un effetto lassativo; Interazione con farmaci : come per altri alimenti, le nespole potrebbero interagire con alcuni farmaci. Ad esempio, il contenuto di potassio potrebbe interferire con farmaci specifici che influenzano i livelli di questo minerale nel corpo. È consigliabile consultare il proprio medico se si è preoccupati di possibili interazioni farmacologiche;

: come per altri alimenti, le nespole potrebbero interagire con alcuni farmaci. Ad esempio, il contenuto di potassio potrebbe interferire con farmaci specifici che influenzano i livelli di questo minerale nel corpo. È consigliabile consultare il proprio medico se si è preoccupati di possibili interazioni farmacologiche; Livelli di ossalati : contengono ossalati, che sono composti che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in alcune persone predisposte. Chi ha una storia di calcoli renali o problemi renali dovrebbe discutere con il medico prima di consumare grandi quantità di nespole;

: contengono ossalati, che sono composti che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in alcune persone predisposte. Chi ha una storia di calcoli renali o problemi renali dovrebbe discutere con il medico prima di consumare grandi quantità di nespole; Contaminazione chimica: è importante acquistare nespole da fonti affidabili per evitare la contaminazione da pesticidi o altre sostanze chimiche.

In generale, se si è incerti riguardo al consumo di nespole a causa di condizioni mediche o altri fattori, è sempre consigliabile consultare un medico.

Nespole e diabete

Come detto, le nespole possono influenzare i livelli di zuccheri nel sangue a causa del loro contenuto di zuccheri naturali. Le persone con diabete dovrebbero consumarle con moderazione e tenere sotto controllo l’impatto sulla glicemia. Le fibre presenti nelle nespole possono rallentare l’assorbimento degli zuccheri, ma è consigliabile monitorare attentamente i livelli di glucosio dopo il consumo. È sempre importante consultare un medico in caso di dubbi.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie delle nespole possono variare leggermente in base alla varietà esatta e alla dimensione del frutto. Di seguito sono riportati valori approssimativi per 100 grammi di nespole comuni:

Calorie: circa 44 kcal

Carboidrati: circa 11.9 g

Fibre: circa 4.3 g

Zuccheri: circa 7.9 g

Proteine: circa 0.8 g

Grassi: crca 0.2 g

Vitamina A: circa 1086 UI (22% del fabbisogno giornaliero)

Vitamina C: circa 40.1 mg (67% del fabbisogno giornaliero)

Vitamina K: circa 4.5 µg (6% del fabbisogno giornaliero)

Potassio: circa 308 mg

Calcio: circa 16 mg

Ferro: circa 0.3 mg

Magnesio: circa 8 mg

Nespole invernali, come si mangiano?

Le nespole invernali, o nespole del Giappone, sono frutti aromatici dal sapore unico. Per mangiarle, afferratene una e girate delicatamente il picciolo per rimuoverlo. Potete mangiarle intere, pelle e polpa, o tagliarle a metà per rimuovere i semi interni. La consistenza è simile a una prugna, con un equilibrio tra dolce e acidulo. Sono ottime da gustare fresche, ma possono essere utilizzate anche per preparare marmellate, dolci e piatti salati.