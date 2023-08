Nocciole: scopri proprietà, benefici e consigli per un consumo salutare

MeteoWeb

Le nocciole sono frutti a guscio con numerosi benefici per la salute. Sono ricche di grassi monoinsaturi, vitamine, minerali e antiossidanti. Questi nutrienti aiutano a migliorare la salute cardiovascolare, abbassando il colesterolo cattivo (LDL) e aumentando i livelli di colesterolo buono (HDL). Inoltre, le nocciole favoriscono la perdita di peso poiché promuovono il senso di sazietà. Contengono anche folati e vitamina E, che proteggono le cellule dai danni ossidativi e promuovono la salute della pelle. Gli antiossidanti presenti nelle nocciole sono benefici per la salute del cervello e possono aiutare a prevenire malattie neurodegenerative. Inoltre, hanno proprietà antinfiammatorie che possono ridurre il rischio di alcune malattie croniche. Consumarle regolarmente può svolgere un ruolo nella prevenzione del diabete di tipo 2 e del cancro grazie alla presenza di fitosteroli.

Scopriamo quindi, in dettaglio, benefici, proprietà, ma anche controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le nocciole

Le nocciole sono frutti a guscio che provengono dall’albero della nocciola, noto scientificamente come Corylus avellana. La nocciola è una pianta decidua appartenente alla famiglia delle Betulaceae ed è originaria delle regioni temperate dell’emisfero settentrionale, tra cui Europa, Asia e Nord America. La pianta è un arbusto o un piccolo albero che può raggiungere un’altezza di circa 3-8 metri. Ha foglie ovali e dentate di colore verde scuro.

I frutti sono noti come “noccioline” o “noccioline comuni”. Questi frutti sono gusci di forma ovale, con una superficie leggermente irregolare, all’interno dei quali si trova il seme commestibile, noto come nocciola. Le nocciole sono generalmente raccolte in autunno, quando i gusci si aprono per rilasciare i semi maturi.

La pianta della nocciola è importante anche dal punto di vista ecologico, poiché fornisce cibo e habitat a diverse specie animali e svolge un ruolo cruciale nella conservazione del suolo grazie alle sue radici profonde e ramificate.

Benefici e proprietà delle nocciole

Le nocciole vantano una lunga serie di benefici per la salute grazie alla loro composizione nutrizionale. Ecco alcune proprietà:

Ricche di nutrienti : sono una buona fonte di proteine, fibre, vitamine (come la vitamina E, il folato, la vitamina B6) e minerali (come il magnesio, il calcio, il potassio e il ferro);

: sono una buona fonte di proteine, fibre, vitamine (come la vitamina E, il folato, la vitamina B6) e minerali (come il magnesio, il calcio, il potassio e il ferro); Protezione del cuore : grazie ai loro grassi monoinsaturi, possono contribuire a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare il colesterolo buono (HDL), proteggendo così la salute del cuore;

: grazie ai loro grassi monoinsaturi, possono contribuire a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare il colesterolo buono (HDL), proteggendo così la salute del cuore; Controllo del peso : possono aiutare a controllare il peso poiché contengono fibre e grassi sani che aumentano la sensazione di sazietà, riducendo così il desiderio di cibi poco salutari;

: possono aiutare a controllare il peso poiché contengono fibre e grassi sani che aumentano la sensazione di sazietà, riducendo così il desiderio di cibi poco salutari; Salute cerebrale : contengono antiossidanti e vitamina E, che possono aiutare a proteggere il cervello dallo stress ossidativo e a mantenere una buona funzione cognitiva;

: contengono antiossidanti e vitamina E, che possono aiutare a proteggere il cervello dallo stress ossidativo e a mantenere una buona funzione cognitiva; Salute ossea : il contenuto di calcio, magnesio e fosforo contribuisce alla salute delle ossa e dei denti;

: il contenuto di calcio, magnesio e fosforo contribuisce alla salute delle ossa e dei denti; Regolazione degli zuccheri nel sangue : hanno un basso indice glicemico, il che significa che possono aiutare a controllare i livelli di zuccheri nel sangue;

: hanno un basso indice glicemico, il che significa che possono aiutare a controllare i livelli di zuccheri nel sangue; Proprietà antinfiammatorie : grazie agli antiossidanti, possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo e a proteggere dalle malattie croniche legate all’infiammazione;

: grazie agli antiossidanti, possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo e a proteggere dalle malattie croniche legate all’infiammazione; Protezione contro il cancro : contengono fitosteroli, che possono contribuire a ridurre il rischio di certi tipi di cancro;

: contengono fitosteroli, che possono contribuire a ridurre il rischio di certi tipi di cancro; Salute della pelle: la vitamina E e gli antiossidanti delle nocciole possono favorire una pelle sana e luminosa.

È importante notare che le nocciole, come tutti gli alimenti, dovrebbero essere consumate con moderazione, poiché sono caloriche e un’eccessiva assunzione potrebbe portare a un aumento di peso.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali delle nocciole possono variare leggermente in base alle fonti e al metodo di preparazione (tostate o crude). Di seguito, fornisco i valori medi per una porzione di 28 grammi di nocciole crude:

Calorie: circa 176 kcal

Grassi: circa 17 grammi (di cui 1,3 grammi di grassi saturi, 12 grammi di grassi monoinsaturi e 2,2 grammi di grassi polinsaturi)

Carboidrati: circa 4,7 grammi (di cui 2,3 grammi di fibre alimentari)

Proteine: circa 4,2 grammi

Zuccheri: circa 1,0 grammo

Calcio: circa 33 milligrammi

Ferro: circa 0,7 milligrammi

Magnesio: circa 48 milligrammi

Fosforo: circa 96 milligrammi

Potassio: circa 193 milligrammi

Vitamina E: circa 4,3 milligrammi

Le nocciole sono un’ottima fonte di grassi sani, vitamine, minerali e antiossidanti, ma sono anche caloriche. Pertanto, è importante consumarle con moderazione, specialmente se si segue una dieta a basso contenuto calorico o se si sta cercando di controllare il peso.

Le controindicazioni

Sebbene il consumo di nocciole sia generalmente considerato sicuro e benefico se moderato, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergia alle nocciole : le persone con allergia alle nocciole dovrebbero evitarle completamente, poiché potrebbero scatenare una reazione allergica grave. I sintomi possono includere prurito, gonfiore, eruzioni cutanee, difficoltà respiratorie e shock anafilattico;

: le persone con allergia alle nocciole dovrebbero evitarle completamente, poiché potrebbero scatenare una reazione allergica grave. I sintomi possono includere prurito, gonfiore, eruzioni cutanee, difficoltà respiratorie e shock anafilattico; Rischio soffocamento : intere o in pezzi possono rappresentare un rischio di soffocamento, specialmente per i bambini piccoli. Assicurarsi di tagliare le nocciole in pezzi più piccoli o schiacciarle prima di darle ai bambini;

: intere o in pezzi possono rappresentare un rischio di soffocamento, specialmente per i bambini piccoli. Assicurarsi di tagliare le nocciole in pezzi più piccoli o schiacciarle prima di darle ai bambini; Alto contenuto calorico : sono caloriche, quindi un consumo eccessivo può portare a un aumento di peso. Chi segue una dieta a basso contenuto calorico dovrebbe limitare l’assunzione;

: sono caloriche, quindi un consumo eccessivo può portare a un aumento di peso. Chi segue una dieta a basso contenuto calorico dovrebbe limitare l’assunzione; Contenuto di grassi : anche se i grassi presenti sono principalmente grassi sani, un consumo eccessivo di questi può essere controindicato per persone con problemi di digestione o disturbi metabolici;

: anche se i grassi presenti sono principalmente grassi sani, un consumo eccessivo di questi può essere controindicato per persone con problemi di digestione o disturbi metabolici; Interazione con farmaci anticoagulanti : contengono vitamina K, che può interagire con farmaci anticoagulanti e influenzare la coagulazione del sangue. Chi assume farmaci anticoagulanti dovrebbe limitare il consumo di nocciole e consultare un medico;

: contengono vitamina K, che può interagire con farmaci anticoagulanti e influenzare la coagulazione del sangue. Chi assume farmaci anticoagulanti dovrebbe limitare il consumo di nocciole e consultare un medico; Contaminazione da aflatossine: possono essere soggette alla contaminazione da aflatossine, che sono sostanze tossiche prodotte da muffe. La contaminazione da aflatossine può causare problemi di salute se ingerite in grandi quantità. È importante acquistare nocciole da fonti affidabili per ridurre il rischio di contaminazione.

E’ sempre meglio consultare un medico in caso di dubbi, soprattutto in caso di allergie, intolleranze o condizioni di salute specifiche.

Le nocciole fanno ingrassare?

Le nocciole sono caloriche e ricche di grassi sani, proteine e fibre. Se consumate in eccesso, possono contribuire all’aumento di peso. Tuttavia, se inserite in una dieta bilanciata e moderata, le nocciole possono aiutare a controllare il peso grazie alla loro capacità di aumentare la sensazione di sazietà. Possono essere un’aggiunta salutare a una dieta, ma è importante considerare le porzioni e l’apporto calorico complessivo.

Una lunga storia

La storia delle nocciole affonda le sue radici in tempi antichissimi. L’origine di questo frutto a guscio risale a oltre 5mila anni fa, con tracce di coltivazione nelle regioni del Mar Nero e del Mediterraneo. I popoli dell’antica Grecia e Roma ne apprezzavano il sapore e le proprietà benefiche. Nel Medioevo sono divenute popolari in Europa, grazie anche alla loro presenza in diverse ricette culinarie.

Durante l’era delle esplorazioni, i colonizzatori europei le hanno introdotte in altre parti del mondo, come in Nord America. Nel corso dei secoli, la coltivazione delle nocciole si è diffusa in diverse regioni, e oggi principali produttori sono Turchia, Italia, Spagna e Stati Uniti.

Le leggende

Secondo un’antica leggenda, il dio Zeus ebbe una rivelazione sulla cima dell’Olimpo, e un albero di nocciolo cresceva proprio in quel luogo sacro. Le nocciole furono quindi considerate divine e legate al potere di Zeus. Questo collegamento mitologico con la divinità ha portato le nocciole a essere considerate anche simboli di saggezza, prosperità e protezione nella cultura greca antica. Questa affascinante connessione con la mitologia ha contribuito a rendere le nocciole un alimento significativo e apprezzato nella storia e nella cultura umana.