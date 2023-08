Noci Brasiliane: proprietà, benefici, usi e controindicazioni

MeteoWeb

Le noci del Brasile, chiamate anche noci brasiliane, offrono numerosi benefici per la salute. Sono ricche di selenio, un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Questo minerale sostiene il sistema immunitario, favorisce la salute della tiroide e protegge la pelle. Sono una buona fonte di grassi sani, proteine, fibre, vitamina E e minerali come magnesio e zinco. Consumarle può aiutare a migliorare la salute cardiaca, ridurre l’infiammazione e promuovere la salute del cervello. Tuttavia, dato il loro alto contenuto calorico, è consigliabile consumarle con moderazione per godere appieno dei loro benefici senza eccedere nell’assunzione calorica.

Scopriamo quindi, in dettaglio, proprietà, benefici ma anche controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le noci del Brasile

Le noci del Brasile, note anche come noci brasiliane o castagne del Brasile, provengono dal Bertholletia excelsa, una maestosa pianta sempreverde che cresce principalmente nelle foreste pluviali dell’Amazzonia, in particolare in Brasile, da cui prendono il nome. Questi alberi possono raggiungere altezze impressionanti, fino a 50 metri, e il loro tronco può avere un diametro di oltre 2 metri. La pianta ha foglie grandi e lucide, e produce fiori bianchi e profumati che attirano insetti impollinatori come api e farfalle. Successivamente, queste piante sviluppano grandi frutti a forma di capsule, che contengono da 10 a 25 semi, le noci del Brasile. Ogni singola capsula può pesare fino a 2 kg.

La raccolta avviene in modo tradizionale, spesso sfruttando le conoscenze delle popolazioni indigene locali. Purtroppo, però, la deforestazione, ovvero la distruzione delle foreste pluviali amazzoniche per fare spazio a terreni agricoli o industrie, sta minacciando la sopravvivenza delle piante, che dipendono da un ambiente naturale intatto per crescere e produrre i loro frutti. La perdita di habitat mette a rischio la biodiversità e la continuità di questa preziosa risorsa alimentare e nutrizionale.

Questi semi ricchi di nutrienti hanno un gusto caratteristico, dolce e burroso, ed è grazie alla loro ricchezza di selenio e altri nutrienti che le noci del Brasile sono considerate un superfood salutare.

Benefici e proprietà delle noci brasiliane

Le noci brasiliane, o noci del Brasile, vantano numerosi benefici e proprietà per la salute. Ecco alcuni esempi:

Ricche di selenio : sono una delle migliori fonti alimentari di selenio, un potente antiossidante che protegge le cellule dallo stress ossidativo e favorisce il corretto funzionamento del sistema immunitario;

: sono una delle migliori fonti alimentari di selenio, un potente antiossidante che protegge le cellule dallo stress ossidativo e favorisce il corretto funzionamento del sistema immunitario; Supporto per la tiroide : il selenio presente in questo superfood è essenziale per la salute della tiroide e per il corretto funzionamento delle sue funzioni ormonali;

: il selenio presente in questo superfood è essenziale per la salute della tiroide e per il corretto funzionamento delle sue funzioni ormonali; Benefici per il cuore : i grassi monoinsaturi e polinsaturi possono aiutare a migliorare il profilo lipidico, abbassando il colesterolo cattivo (LDL) e aumentando il colesterolo buono (HDL), favorendo così la salute cardiovascolare;

: i grassi monoinsaturi e polinsaturi possono aiutare a migliorare il profilo lipidico, abbassando il colesterolo cattivo (LDL) e aumentando il colesterolo buono (HDL), favorendo così la salute cardiovascolare; Antinfiammatorie : le proprietà antiossidanti possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo, proteggendo le cellule dai danni e promuovendo la salute generale;

: le proprietà antiossidanti possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo, proteggendo le cellule dai danni e promuovendo la salute generale; Supporto per il cervello : grazie alla presenza di selenio e vitamina E, possono contribuire a preservare la salute del cervello e migliorare le funzioni cognitive;

: grazie alla presenza di selenio e vitamina E, possono contribuire a preservare la salute del cervello e migliorare le funzioni cognitive; Salute della pelle : i nutrienti presenti in questo alimento, come la vitamina E e il selenio, possono favorire la salute della pelle e prevenire i danni causati dai radicali liberi;

: i nutrienti presenti in questo alimento, come la vitamina E e il selenio, possono favorire la salute della pelle e prevenire i danni causati dai radicali liberi; Fonte di nutrienti: sono ricche di proteine, fibre, grassi sani, vitamine come la vitamina B e minerali come il magnesio, il fosforo e il rame, fornendo un apporto nutrizionale completo.

Tuttavia, è importante ricordare che le noci brasiliane sono molto caloriche, quindi è consigliabile consumarle con moderazione per evitare eccessi di calorie. Includerle in un’alimentazione bilanciata è fondamentale per sfruttarne al meglio i benefici.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie delle noci del Brasile possono variare leggermente in base alla marca e alla varietà. Di seguito i valori medi approssimativi per 28 grammi (una porzione) di noci del Brasile:

Calorie: circa 186-200 calorie

Grassi: circa 18-19 grammi di cui grassi saturi: circa 4,3-5,1 grammi di cui grassi monoinsaturi: circa 6,8-7,8 grammi di cui grassi polinsaturi: circa 5,8-6,9 grammi

Carboidrati: circa 3-4 grammi di cui fibre: circa 2-3 grammi

Proteine: circa 4-5 grammi

Selenio: circa 544-544 mcg (molto oltre il 100% del fabbisogno giornaliero raccomandato)

Le controindicazioni

Nonostante i numerosi benefici per la salute, le noci del Brasile possono avere alcune controindicazioni:

Allergie : alcune persone possono essere allergiche. Le reazioni possono variare dalla comparsa di eruzioni cutanee, gonfiore e prurito fino a reazioni più gravi come l’anafilassi. Chiunque abbia una storia di allergie alle noci o alle noci del Brasile dovrebbe evitarle;

: alcune persone possono essere allergiche. Le reazioni possono variare dalla comparsa di eruzioni cutanee, gonfiore e prurito fino a reazioni più gravi come l’anafilassi. Chiunque abbia una storia di allergie alle noci o alle noci del Brasile dovrebbe evitarle; Alto contenuto calorico : sono molto caloriche a causa del loro alto contenuto di grassi sani. Un consumo eccessivo può portare a un aumento di peso indesiderato o può essere inadeguato per coloro che cercano di ridurre l’apporto calorico;

: sono molto caloriche a causa del loro alto contenuto di grassi sani. Un consumo eccessivo può portare a un aumento di peso indesiderato o può essere inadeguato per coloro che cercano di ridurre l’apporto calorico; Eccesso di selenio : consumare una quantità eccessiva può portare a un eccesso di selenio, poiché sono una fonte particolarmente concentrata di questo minerale. L’assunzione eccessiva di selenio può provocare seleniosi, una condizione caratterizzata da sintomi come perdita di capelli, unghie fragili, irritabilità e disturbi gastrointestinali;

: consumare una quantità eccessiva può portare a un eccesso di selenio, poiché sono una fonte particolarmente concentrata di questo minerale. L’assunzione eccessiva di selenio può provocare seleniosi, una condizione caratterizzata da sintomi come perdita di capelli, unghie fragili, irritabilità e disturbi gastrointestinali; Contaminazione da aflotossine : in alcune circostanze, possono essere esposte alle aflotossine, che sono sostanze tossiche prodotte da funghi. L’esposizione prolungata a queste tossine può essere dannosa per la salute;

: in alcune circostanze, possono essere esposte alle aflotossine, che sono sostanze tossiche prodotte da funghi. L’esposizione prolungata a queste tossine può essere dannosa per la salute; Interazione con farmaci : il selenio potrebbe interferire con alcuni farmaci o integratori, quindi è importante consultare un medico prima di includere grandi quantità di questo alimento nella dieta, soprattutto se si stanno assumendo farmaci specifici;

: il selenio potrebbe interferire con alcuni farmaci o integratori, quindi è importante consultare un medico prima di includere grandi quantità di questo alimento nella dieta, soprattutto se si stanno assumendo farmaci specifici; Contaminazione da mercurio: potrebbero contenere tracce di mercurio, che è un metallo pesante tossico per l’organismo. È essenziale acquistarle da fonti affidabili e di alta qualità per ridurre al minimo il rischio di contaminazione.

Come con qualsiasi alimento, è consigliabile consumare le noci del Brasile con moderazione e fare attenzione a eventuali reazioni allergiche o effetti indesiderati. In caso di dubbi o preoccupazioni è fondamentale consultare il proprio medico.

Noci del Brasile e tiroide

E’ stretto il legame tra le noci brasiliane e la tiroide grazie al loro elevato contenuto di selenio. Questo minerale è essenziale per la produzione degli ormoni tiroidei e per la regolazione della funzione tiroidea. Il selenio presente nelle noci del Brasile aiuta a proteggere e sostenere la salute della tiroide, contribuendo al suo corretto funzionamento. Tuttavia, un consumo eccessivo può portare a un eccesso di selenio, quindi è importante assumerle con moderazione e bilanciare l’apporto nutrizionale complessivo.

Quante noci del brasile si possono mangiare al giorno?

Come più volte evidenziato, le noci del Brasile sono molto caloriche e ricche di selenio, e quindi il consumo giornaliero consigliato è di 1-2 noci al giorno per gli adulti. Questa quantità può fornire i benefici nutrizionali senza incorrere in un eccesso di selenio. Tuttavia, è importante considerare l’apporto totale di selenio dalla dieta complessiva.

La storia

La storia delle noci del Brasile inizia nelle profonde foreste pluviali dell’Amazzonia, dove cresce la pianta Bertholletia excelsa. Le popolazioni indigene locali hanno coltivato e utilizzato le noci per migliaia di anni, nutrendosi di esse e scoprendone i benefici per la salute. Nel XVII secolo, gli esploratori portoghesi le scoprirono e iniziarono a esportarle in Europa, guadagnando presto popolarità. Durante il periodo della colonizzazione, divennero una preziosa risorsa economica per il Brasile. La raccolta delle noci veniva effettuata con grande cura, e il paese mantenne il monopolio sulla produzione fino al XIX secolo.

Oggi, le noci del Brasile sono apprezzate in tutto il mondo per i loro nutrienti, i benefici per la salute e il sapore unico, ma la deforestazione e la perdita di habitat minacciano la sopravvivenza di questa preziosa pianta e del suo frutto caratteristico.