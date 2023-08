Incredibile nube di fumo provocata dagli incendi in Grecia avvolge il Sud Italia

MeteoWeb

La Grecia è piombata di nuovo nell’incubo incendi, che stanno distruggendo migliaia di ettari di foreste e spezzando vite umane. Ma gli effetti dei roghi stanno attraversando anche i confini del Paese. Infatti, il denso fumo, che ricopre già l’80% circa del territorio ellenico, si sta ora diffondendo verso est sul Mediterraneo, facendo avvertire l’odore acre in tutto il Sud Italia e fino a Malta. Su tutta la Calabria, su gran parte di Sicilia e Puglia e in molte zone di Basilicata e addirittura alcune della Campania, così come sulle isole maltesi, il cielo si presenta rosso-giallastro, l’atmosfera è cupa e nell’aria si sente il tipico odore degli incendi, come se le fiamme fossero vicine, ma in realtà si trovano a grande distanza. Nello Stretto di Messina, il fumo degli incendi in Grecia rende la visibilità scarsa come se si trattasse di foschia, al punto che l’Etna non si vede e la Sicilia si intravede appena.

Si tratta di una situazione molto rara, perché nel nostro emisfero le correnti tipiche sono quelle occidentali, quindi è abbastanza raro che il vento arrivi dai quadranti orientali verso l’Italia. Un perfetto esempio è rappresentato dal fumo degli incendi scoppiati in Canada nel mese di luglio che, proprio in virtù delle correnti occidentali, era arrivato fino all’Europa: in quel caso, il fenomeno è stato molto insolito e raro per la grandissima distanza, ma era comunque giustificato dalle dinamiche atmosferiche prevalenti nel nostro emisfero.

La situazione attuale, invece, che vede il fumo degli incendi in Grecia, in particolare quelli in Tracia, raggiungere i cieli del Sud Italia, è dovuta ad un’anomalia di circolazione che vede venti di grecale, che arrivano da est-nordest e che sono rari in estate, in tutto il Mediterraneo centrale e il Sud Italia. Tutto ciò è dovuto ad una goccia fredda che da giorni sta provocando instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali, soprattutto la Sicilia, colpita oggi da temporali per il 4° giorno consecutivo. Questa situazione fa sì che il fumo degli incendi in Grecia, che normalmente sarebbe andato verso la Turchia, stia arrivando fino al Sud Italia e a Malta.