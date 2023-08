Nubifragio di Caselle, Arpa Piemonte: “Così tanta pioggia ogni 100 anni”

MeteoWeb

“Una pioggia così abbondante concentrata in una sola ora, gli 80 millimetri misurati ieri sera a Caselle (Torino), è un fenomeno che si verifica ogni 100 anni.” E’ la considerazione di Arpa Piemonte nel rapporto sul nubifragio che ha colpito la parte nord di Torino e i comuni vicini. A Caselle si è avuta anche la massima piovosità in mezz’ora, 57 millimetri, ma anche nel centro di Torino, alla stazione meteo ai Giardini Reali, è stata misurata una precipitazione molto copiosa: 42,4 millimetri in 30 minuti.

Il centro dello scroscio a 4 chilometri da Caselle, dove è stata stimata una pioggia di 130-150 mm in poco più di un’ora. Raffiche di vento a 84 kmh, ma il record di ieri sera è stato a Buttigliera d’Asti: 95 kmh, quando il temporale si è spostato verso il Monferrato.

La possibilità di fortissime piogge concentrate in un’area piccola resta valida anche per oggi: “le correnti deboli in quota – spiega Arpa – favoriscono la formazione di celle poco mobili in grado di provocare forti piogge concentrate e grandine di piccole e localmente medie dimensioni e forti raffiche di vento”.