Oggi 23 incendi in Sardegna: mezzi aerei in azione su 5 roghi

Altra giornata di incendi in Sardegna, dove oggi si contano 23 roghi, per cinque dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale e nazionale. Nelle campagne di Ales, nell’Oristanese, le fiamme hanno percorso una superficie di circa 0,3 ettari di terreno incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16. A Loiri Porto San Paolo, in Gallura, sono intervenuti due elicotteri dalle basi di Alà dei Sardi e Limbara, e un Canadair proveniente da Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di pascoli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18. Due gli incendi nel comune di Olbia, in località Punta Lu Casteddu e in località Sa Corroncedda, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Alà dei Sardi e Limbara. Nei roghi sono andati in cenere 0,5 ettari di terreni incolti. Attualmente è in corso un incendio a Burgos, nel Nuorese, dove sta operando l’elicottero regionale della base di Anela.