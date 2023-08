Ondata di caldo in Europa: allerta arancione estesa a 49 dipartimenti della Francia

MeteoWeb

Allerta caldo in Francia per un nuovo ruggito dell’anticiclone africano che colpirà l’Europa occidentale, interessando solo di striscio l’Italia. Per domani, domenica 20 agosto, l’allerta arancione per il caldo è stata estesa a 49 dipartimenti della Francia, dal Basso Reno alla Gironda, contro i 28 dipartimenti di oggi. Lo ha annunciato Météo-France. “Domenica le temperature saranno ancora in lieve rialzo, raggiungendo generalmente dai +35°C ai +38°C nel sud del Paese, in qualche caso +39°C, e potrebbero oltrepassare i +40°C nella bassa valle del Rodano“, si legge nel bollettino.