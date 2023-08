Allerta Meteo, caldo in aumento ma senza eccessi. Goccia fredda innesca forti temporali al Sud

MeteoWeb

Temperature in aumento in queste ore sull’Italia, colpita di striscio dall’ondata di caldo che interessa l’Europa occidentale. L’Italia è ai margini dell’Anticiclone Sub-Tropicale, che nei prossimi giorni si porterà sull’area alpina lambendo il Nord ma lasciando il Centro/Sud più esposto alle fresche e umide correnti balcaniche. Le temperature più elevate si raggiungono nelle grandi città del Centro, con la complicità dell’effetto dell’isola di calore urbana: abbiamo +36°C a Roma e Firenze, le città più calde d’Italia, mentre in pianura Padana varie località tra Emilia Romagna, basso Piemonte e Lombardia meridionale sono arrivate a +35°C. Sono temperature elevate, ma non eccessive né tantomeno straordinarie per il 19 agosto quindi comunque ancora in piena estate.

Piuttosto, attenzione al maltempo che nei prossimi giorni si sposterà al Sud. Dopo i forti temporali che nei giorni scorsi hanno letteralmente flagellato il Nord, stavolta i temporali pomeridiani si formeranno nelle zone interne dell’Appennino meridionale con sconfinamenti fin su coste e pianure in base alla direzione delle correnti al suolo.

Emblematiche le mappe per domani, Domenica 20 Agosto, quando forti temporali interesseranno Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con fenomeni molto violenti nel Cilento e sull’Etna:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: