Terremoto Reggio Calabria, paura nella notte a Cittanova e Taurianova | DATI e MAPPE

Paura nella notte in provincia di Reggio Calabria, per una scossa di terremoto avvertita dalla popolazione, in particolare tra Cittanova, Taurianova e Ardore. L’INGV segnala 3 eventi sismici nell’area: un sisma magnitudo 3.5 avvenuto alle 04:05, magnitudo 2.7 alle 04:17 e magnitudo 1.1 alle 04:24. Tutte le scosse hanno avuto epicentro a Sud di Cittanova (mappe a corredo dell’articolo, nella gallery in alto). L’ipocentro è stato localizzato tra 12 e 16 km di profondità.

Terremoto avvertito a Reggio Calabria nella notte

In dettaglio, il terremoto magnitudo 3.5 è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Ardore, Taurianova, Cittanova, Reggio Calabria, Molochio, Vibo Valentia, Rosarno, Bagnara Calabra, Locri e persino Messina (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non risultano al momento danni a persone o cose.

