Domani è l’Overshoot Day, la Terra è in” debito” di risorse

MeteoWeb

Domani l’umanità avrà consumato tutte le risorse generate dal pianeta per l’intero anno: lo ha reso noto il centro di ricerche Global Footprint Network che annualmente individua la data del cosiddetto “Earth Overshoot Day“, la giornata in cui il Pianeta va in riserva e inizia a estrarre risorse naturali “a debito”. Quest’anno la ricorrenza è stata individuata qualche giorno dopo rispetto al 2022 (28 luglio).

Il posticipo non è però una buona notizia, perché le analisi di GNF, basate sul calcolo dell’impronta di carbonio (parametro che permette di quantificare gli impatti emissivi e monitorare l’efficienza ambientale) confermano ancora una volta che l’umanità è in piena crisi ecologica perché sta consumando molte più risorse di quelle che il Pianeta è in grado di rigenerare ogni anno.

L’Overshoot Day è stato per la prima volta registrato da GFN a livello globale nel 1970, anno in cui, secondo i calcoli del tempo, la Terra aveva consumato le sue risorse il 29 dicembre ed era quindi in equilibrio “perfetto”.