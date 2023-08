Platano: il frutto tropicale dalle molteplici proprietà benefiche per la salute

MeteoWeb

Il platano è un frutto tropicale verde simile alla banana, ma più grande e spesso consumato cotto. È ricco di nutrienti, tra cui vitamina C, vitamina B6, potassio e fibre alimentari. I benefici includono il supporto alla salute cardiaca grazie all’alto contenuto di potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna. Le fibre favoriscono la digestione e la sensazione di sazietà. La vitamina B6 è cruciale per il metabolismo e il sistema nervoso. E’ calorico, ma può essere una componente salutare di una dieta bilanciata.

Scopriamo quindi, in dettaglio quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo frutto, tante curiosità e info utili.

Cos’è il platano

La pianta del platano, nota anche come Musa, è una grande pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Musaceae. Originaria delle regioni tropicali dell’Asia, è coltivata in molte parti del mondo per i suoi frutti commestibili. La pianta del platano ha un fusto cilindrico e carnoso che cresce da un rizoma sotterraneo. Le foglie sono grandi e lanceolate, formando uno strato sovrapposto che crea una sorta di “ombrellone” naturale.

La crescita del platano avviene attraverso un processo chiamato “successione”. Una pianta madre produce un grappolo di frutti, poi muore mentre nuove piantine emergono dal rizoma e crescono per sostituirla. La crescita è rapida, specialmente in climi caldi e umidi.

Il frutto del platano è a forma di fuso, con una buccia spessa che varia dal verde al giallo quando maturo. A differenza delle banane, i platani sono comunemente consumati cotti, poiché la loro consistenza è più densa e meno dolce. Possono essere cucinati in vari modi, tra cui bolliti, arrostiti, fritti o usati in ricette dolci e salate. Il platano verde, più amidaceo, è spesso utilizzato per preparazioni salate, mentre quello giallo e più maturo è dolce e ideale per dessert.

Benefici e proprietà del platano

I platani vantano diversi benefici per la salute grazie alla loro composizione nutrizionale:

Ricchi di potassio : sono una fonte eccellente di potassio, un minerale che svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio elettrolitico, nella regolazione della pressione sanguigna e nella salute cardiaca;

: sono una fonte eccellente di potassio, un minerale che svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio elettrolitico, nella regolazione della pressione sanguigna e nella salute cardiaca; Vitamina C : contengono vitamina C, un potente antiossidante che supporta il sistema immunitario, promuove la guarigione delle ferite e contribuisce alla formazione del collagene;

: contengono vitamina C, un potente antiossidante che supporta il sistema immunitario, promuove la guarigione delle ferite e contribuisce alla formazione del collagene; Vitamina B6 : questo frutto è una buona fonte di vitamina B6 (piridossina), che è importante per il metabolismo degli amminoacidi, la produzione di emoglobina e il funzionamento del sistema nervoso;

: questo frutto è una buona fonte di vitamina B6 (piridossina), che è importante per il metabolismo degli amminoacidi, la produzione di emoglobina e il funzionamento del sistema nervoso; Fibre alimentari : fornisce una quantità significativa di fibre, che promuovono la salute digestiva, regolano la fame e contribuiscono al controllo dei livelli di zuccheri nel sangue.

: fornisce una quantità significativa di fibre, che promuovono la salute digestiva, regolano la fame e contribuiscono al controllo dei livelli di zuccheri nel sangue. Amido resistente : nei platani verdi, l’amido resistente costituisce una parte significativa dell’amido totale. Questo tipo di amido agisce come fibra insolubile nel sistema digestivo, contribuendo alla salute intestinale;

: nei platani verdi, l’amido resistente costituisce una parte significativa dell’amido totale. Questo tipo di amido agisce come fibra insolubile nel sistema digestivo, contribuendo alla salute intestinale; Energia sostenibile : grazie al contenuto di amido, i platani possono fornire una fonte di energia sostenuta e costante, rendendoli un’opzione per chi cerca un rifornimento energetico duraturo;

: grazie al contenuto di amido, i platani possono fornire una fonte di energia sostenuta e costante, rendendoli un’opzione per chi cerca un rifornimento energetico duraturo; Regolazione dell’umore : fontengono anche triptofano, un precursore della serotonina che può influenzare positivamente l’umore e il benessere;

: fontengono anche triptofano, un precursore della serotonina che può influenzare positivamente l’umore e il benessere; Minerali: oltre al potassio, i platani contengono anche altri minerali essenziali come il magnesio e il rame.

È importante notare che questi frutti sono calorici e quindi dovrebbero essere consumati con moderazione, soprattutto se si è attenti all’apporto calorico o si ha sensibilità all’insulina.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie nei platani possono variare a seconda della dimensione del frutto e del suo grado di maturazione. Di seguito sono riportate le stime approssimative per un platano di dimensioni medie (circa 126 grammi) e un platano verde non maturo:

Platano maturo (circa 126g)

Calorie: circa 110 kcal

Carboidrati: circa 30 g

Fibre: circa 3 g

Zuccheri: circa 16 g

Proteine: circa 1 g

Grassi: circa 0 g

Potassio: circa 450 mg

Vitamina C: circa 10% del valore giornaliero raccomandato (VGR)

Vitamina B6: circa 20% del VGR

Vitamina A: circa 3% del VGR

Platano verde (circa 126g)

Calorie: circa 90 kcal

Carboidrati: circa 23 g

Fibre: circa 2 g

Zuccheri: circa 9 g

Proteine: circa 1 g

Grassi: circa 0 g

Potassio: circa 500 mg

Vitamina C: circa 15% del VGR

Vitamina B6: circa 25% del VGR

Vitamina A: circa 1% del VGR

Tenete presente che questi valori sono approssimativi e possono variare. Consumati con moderazione, i platani possono essere una parte nutriente e gustosa di una dieta equilibrata.

Le controindicazioni

Sebbene il platano vanti numerosi benefici per la salute, ci sono alcune considerazioni da tenere a mente:

Calorie e carboidrati : è relativamente ricco di calorie e carboidrati, quindi le persone che seguono diete a basso contenuto di carboidrati o che hanno problemi di controllo del glucosio nel sangue potrebbero voler limitarne il consumo;

: è relativamente ricco di calorie e carboidrati, quindi le persone che seguono diete a basso contenuto di carboidrati o che hanno problemi di controllo del glucosio nel sangue potrebbero voler limitarne il consumo; Indice glicemico : i frutti maturi hanno un indice glicemico più alto rispetto a quelli verdi. Coloro che hanno diabete o devono controllare i livelli di zuccheri nel sangue dovrebbero prestare attenzione al consumo di platani maturi;

: i frutti maturi hanno un indice glicemico più alto rispetto a quelli verdi. Coloro che hanno o devono controllare i livelli di zuccheri nel sangue dovrebbero prestare attenzione al consumo di platani maturi; Allergie : anche se sono rare, alcune persone potrebbero sviluppare reazioni allergiche ai platani;

: anche se sono rare, alcune persone potrebbero sviluppare reazioni allergiche ai platani; Digestione : alcune persone potrebbero sperimentare difficoltà digestive dopo aver consumato questo alimento, specialmente se consumato in grandi quantità o se non sufficientemente maturo;

: alcune persone potrebbero sperimentare difficoltà digestive dopo aver consumato questo alimento, specialmente se consumato in grandi quantità o se non sufficientemente maturo; Potassio in eccesso : Sebbene il potassio sia un minerale essenziale, le persone con problemi renali o che prendono farmaci che influenzano il bilancio del potassio dovrebbero consultare un medico prima di consumare grandi quantità di platani;

: Sebbene il potassio sia un minerale essenziale, le persone con problemi renali o che prendono farmaci che influenzano il bilancio del potassio dovrebbero consultare un medico prima di consumare grandi quantità di platani; Aumento di peso: a causa di calorie e carboidrati, il consumo eccessivo di platani può contribuire all’aumento di peso se non è controllato nell’ambito di una dieta bilanciata.

Come con qualsiasi alimento, è importante seguire un’approccio equilibrato e considerare le proprie esigenze individuali. È sempre consigliabile consultare un medico in caso di preoccupazioni specifiche.

Platano, dove trovarlo?

I platani sono ampiamente disponibili in molti negozi di alimentari e mercati, specialmente nelle zone dove la frutta tropicale è popolare. In molte parti del mondo si possono trovare platani freschi nel reparto di frutta e verdura dei supermercati, nei mercati locali o nei negozi di prodotti alimentari specializzati.

I platani possono essere acquistati sia maturi che non maturi, a seconda delle preferenze e dell’uso che ne farete. Ricordate che i platani verdi sono più adatti per piatti salati, mentre quelli gialli e maturi sono ideali per preparazioni dolci o per essere consumati da soli come spuntino.

Una storia antica

La storia del platano è antica e affonda le radici nelle regioni tropicali dell’Asia. Qui, migliaia di anni fa, i primi antenati selvatici del platano venivano coltivati e consumati dalle popolazioni locali. Nel corso dei secoli, la coltivazione e la selezione naturale hanno portato a varietà domestiche più grandi e commestibili.

I platani si sono diffusi in tutto il mondo attraverso il commercio e le rotte di scambio tra le diverse culture. Navigatori e commercianti arabi hanno giocato un ruolo importante nella loro diffusione. Nel corso dei secoli, sono stati introdotti in varie parti dell’India, dell’Africa, delle Americhe e delle isole del Pacifico.

Il commercio degli schiavi ha contribuito a diffondere ulteriormente la coltivazione dei platani. Gli schiavi portati dall’Africa nelle Americhe portarono con sé le conoscenze agricole e le tradizioni culinarie legate ai platani, contribuendo alla loro diffusione nelle Americhe.

Oggi, i platani sono un alimento fondamentale in molte culture in tutto il mondo. Sono coltivati in paesi tropicali e subtropicali su larga scala per il consumo interno e l’esportazione.

In sintesi, la storia del platano è una storia di coltivazione antica, diffusione culturale e contributi culinari che hanno reso questo frutto un elemento importante nelle diete di molte popolazioni globali.