Pomodori: scopri le tutte proprietà e i benefici per la salute

MeteoWeb

I pomodori sono ricchi di benefici per la salute grazie alle loro proprietà nutrizionali. Sono una fonte eccellente di licopene, un antiossidante legato alla riduzione del rischio di malattie cardiache e alcune forme di cancro. Contengono anche vitamina C, potassio e fibre, che contribuiscono al sistema immunitario, alla funzione cardiaca e alla regolarità intestinale. La presenza di antiossidanti aiuta a combattere lo stress ossidativo nel corpo. I pomodori hanno poche calorie, e sono adatti in caso di dieta controllata. Inoltre, sostengono la salute della pelle grazie alle vitamine A e K. Consumare pomodori può contribuire a migliorare la vista e la salute ossea. Le proprietà nutrizionali e antiossidanti li rendono un prezioso elemento nella promozione del benessere generale.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il pomodoro

Il pomodoro è una pianta appartenente alla famiglia delle Solanacee, originaria delle regioni tropicali dell’America Latina. Si sviluppa come una pianta annuale e può raggiungere un’altezza di 1-3 metri. Le sue foglie sono verdi, lanceolate e leggermente pelose. I fiori sono gialli e si sviluppano in grappoli. Dopo la fecondazione, si formano i frutti, che variano in dimensioni, forme e colori: possono essere rossi, gialli, arancioni e verdi.

Crescono meglio in climi caldi e soleggiati e richiedono terreno ben drenato. Sono coltivati in tutto il mondo, spesso in giardini domestici, serre o piantagioni su larga scala. La pianta di pomodoro è molto versatile e viene ampiamente coltivata per i suoi frutti utilizzati in cucina in varie preparazioni culinarie.

Frutto o verdura?

Il pomodoro è spesso considerato sia frutto che verdura, a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Botanicamente parlando, il pomodoro è un frutto, in quanto sviluppa da un fiore e contiene semi. Tuttavia, dal punto di vista culinario e legale, è considerato verdura.

Nel 1893, negli Stati Uniti, c’è stata una disputa legale sul fatto che il pomodoro dovesse essere tassato come frutta o verdura. La Corte Suprema stabilì che, per scopi fiscali e tariffari, il pomodoro doveva essere considerato verdura. Questa distinzione è rimasta nel linguaggio comune e nella cucina, quindi il pomodoro è spesso trattato come verdura nella preparazione dei piatti salati, anche se è botanicamente un frutto.

Benefici e proprietà dei pomodori

I pomodori vantano numerosi benefici per la salute grazie alle loro proprietà nutrizionali e fitochimiche. Ecco alcune proprietà:

Ricchi di licopene : sono una delle fonti più ricche di licopene, un potente antiossidante carotenoide che può aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e può avere effetti positivi sulla salute cardiaca e sulla prevenzione di alcune forme di cancro;

: sono una delle fonti più ricche di licopene, un potente antiossidante carotenoide che può aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e può avere effetti positivi sulla salute cardiaca e sulla prevenzione di alcune forme di cancro; Sostenitori del cuore : contengono potassio, che può contribuire a regolare la pressione sanguigna e favorire la salute cardiaca;

: contengono potassio, che può contribuire a regolare la pressione sanguigna e favorire la salute cardiaca; Sistema immunitario : la vitamina C presente nei pomodori aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a combattere le infezioni;

: la vitamina C presente nei pomodori aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a combattere le infezioni; Salute degli occhi : contengono vitamina A, necessaria per la salute degli occhi e la visione notturna;

: contengono vitamina A, necessaria per la salute degli occhi e la visione notturna; Digestione e regolarità : le fibre possono contribuire a migliorare la digestione e a mantenere la regolarità intestinale;

: le fibre possono contribuire a migliorare la digestione e a mantenere la regolarità intestinale; Pelle sana : contengono vitamina C e antiossidanti che possono contribuire a una pelle sana e radiante;

: contengono vitamina C e antiossidanti che possono contribuire a una pelle sana e radiante; Antinfiammatorio naturale : alcuni composti, come il beta-carotene e la vitamina E, possono avere effetti antinfiammatori nel corpo;

: alcuni composti, come il beta-carotene e la vitamina E, possono avere effetti antinfiammatori nel corpo; Controllo del peso : sono a basso contenuto calorico e ricchi di acqua, il che li rende un’aggiunta salutare alle diete per il controllo del peso;

: sono a basso contenuto calorico e ricchi di acqua, il che li rende un’aggiunta salutare alle diete per il controllo del peso; Salute delle ossa : la vitamina K è importante per la salute delle ossa e per la coagulazione del sangue;

: la vitamina K è importante per la salute delle ossa e per la coagulazione del sangue; Supporto al sistema nervoso : il potassio può svolgere un ruolo nel mantenimento delle funzioni nervose e muscolari;

: il potassio può svolgere un ruolo nel mantenimento delle funzioni nervose e muscolari; Salute cardiovascolare : il licopene può aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo LDL e migliorare la salute delle arterie, contribuendo alla prevenzione delle malattie cardiovascolari;

: il licopene può aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo LDL e migliorare la salute delle arterie, contribuendo alla prevenzione delle malattie cardiovascolari; Riduzione del rischio di alcune malattie: il consumo regolare è associato a un ridotto rischio di alcune malattie croniche, come il diabete tipo 2 e alcune forme di cancro, come il cancro alla prostata e al seno.

Per godere dei benefici dei pomodori, è consigliabile includerli regolarmente nella dieta, sia freschi che cotti, in varie preparazioni culinarie.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie dei pomodori possono variare leggermente in base al tipo e alle dimensioni. Tuttavia, in generale, sono simili. Per rendere l’idea, ecco una stima per 100 grammi di pomodori freschi e pomodorini:

Valori nutrizionali per 100 grammi di pomodori freschi

Calorie: circa 18 kcal

Carboidrati: circa 3.9 g

Zuccheri: circa 2.6 g

Fibre: circa 1.2 g

Proteine: circa 0.9 g

Grassi: circa 0.2 g

Vitamina C: circa 13.7 mg (23% del fabbisogno giornaliero raccomandato)

Vitamina A: circa 1498 IU (30% del fabbisogno giornaliero raccomandato)

Licopene: varia, ma solitamente in buone quantità

Valori nutrizionali per 100 grammi di pomodorini

Calorie: circa 15 kcal

Carboidrati: circa 2.9 g

Zuccheri: circa 2.6 g

Fibre: circa 1.2 g

Proteine: circa 0.9 g

Grassi: circa 0.2 g

Vitamina C: circa 14.1 mg (24% del fabbisogno giornaliero raccomandato)

Vitamina A: circa 1025 IU (21% del fabbisogno giornaliero raccomandato)

Licopene: varia, ma spesso presente in quantità significative

Come si può notare, i valori nutrizionali dei pomodori e dei pomodorini sono simili, con alcune leggere differenze. Entrambi hanno poche calorie e grassi, ma sono ricchi di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre.

Quante calorie ha un piatto di pasta al pomodoro?

Il numero esatto di calorie in un piatto di pasta al pomodoro dipende dalla quantità di pasta utilizzata e dalla salsa preparata. In media, una porzione di pasta (circa 85-100 grammi di pasta cruda) con una semplice salsa al pomodoro può variare tra 150 e 200 calorie. Queste calorie provengono principalmente dai carboidrati della pasta e dal contenuto di pomodoro. Aggiungere formaggio, olio o altri ingredienti e può influire sul totale calorico.

Le controindicazioni

Il consumo di pomodori è generalmente considerato sicuri e benefico per la maggior parte delle persone. Tuttavia, ci sono alcune possibili controindicazioni da tenere a mente:

Allergie : alcune persone potrebbero essere allergiche ai pomodori o a sostanze correlate, come l’allergia al polline di albero, poiché i pomodori sono nella stessa famiglia delle Solanacee;

: alcune persone potrebbero essere allergiche ai pomodori o a sostanze correlate, come l’allergia al polline di albero, poiché i pomodori sono nella stessa famiglia delle Solanacee; Reazioni gastrointestinali : alcune persone potrebbero sperimentare bruciore di stomaco o reflusso acido a causa dell’acidità naturale dei pomodori;

: alcune persone potrebbero sperimentare bruciore di stomaco o reflusso acido a causa dell’acidità naturale dei pomodori; Intolleranza all’istamina : contengono istamina, che potrebbe causare sintomi nelle persone con intolleranza all’istamina, come mal di testa, gonfiore o prurito;

: contengono istamina, che potrebbe causare sintomi nelle persone con intolleranza all’istamina, come mal di testa, gonfiore o prurito; Problemi renali : le persone con problemi renali dovrebbero moderare il consumo a causa del loro contenuto di potassio;

: le persone con problemi renali dovrebbero moderare il consumo a causa del loro contenuto di potassio; Interferenza con alcuni farmaci : il licopene presente nei pomodori potrebbe interagire con alcuni farmaci, come quelli per il colesterolo alto o per la pressione sanguigna. È sempre consigliabile consultare un medico se si sta seguendo una terapia;

: il licopene presente nei pomodori potrebbe interagire con alcuni farmaci, come quelli per il colesterolo alto o per la pressione sanguigna. È sempre consigliabile consultare un medico se si sta seguendo una terapia; Gotta: le persone con gotta o predisposizione dovrebbero moderare il consumo a causa del contenuto di acido ossalico, che può contribuire alla formazione di cristalli di acido urico.

In generale, è sempre consigliabile rivolgersi a un medico prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta, soprattutto se si hanno condizioni di salute preesistenti o dubbi specifici.

Il pomodoro aumenta il colesterolo?

No, al contrario, il pomodoro è considerato uno degli alimenti che può contribuire ad abbassare il colesterolo. Il suo contenuto di licopene e antiossidanti può aiutare a migliorare i livelli di colesterolo nel sangue e a proteggere il cuore. Consumato come parte di una dieta equilibrata, può essere benefico per la salute cardiaca.

I pomodori fanno male al fegato

I pomodori non fanno male al fegato. Tuttavia, se avete problemi di salute al fegato, come epatite o malattie croniche, dovreste moderare il consumo a causa del contenuto di acido citrico e potassio. Consultate il vostro medico per consigli personalizzati.

E’ vero che i pomodori fanno ingrassare?

I pomodori hanno poche calorie e sono ricchi di acqua e fibre, il che li rende un’aggiunta salutare a una dieta per il controllo del peso. Mangiare pomodori non fa ingrassare. Tuttavia, è importante considerare l’intera dieta e il bilancio calorico complessivo per gestire il peso corporeo.