Il premio Nobel John Francis Clauser: “non c’è alcuna crisi climatica, solo pseudoscienza e disinformazione”

Anche John Francis Clauser, premio Nobel per la fisica nel 2022, ha deciso di firmare la dichiarazione mondiale sul clima di Clintel secondo cui “non c’è alcuna emergenza climatica“. Si tratta del secondo premio Nobel che firma questa dichiarazione dopo Ivar Giaever, anche lui Nobel per la fisica nel 1973. Il numero di scienziati che hanno firmato la dichiarazione è in costante crescita e sfiora adesso i 1.600 studiosi e ricercatori di tutto il mondo.

La “dichiarazione mondiale sul clima di Clintel” evidenzia come “non c’è nessuna emergenza climatica” e spiega che “la scienza del clima dovrebbe essere meno politica, mentre le politiche climatiche dovrebbero essere più scientifiche. In particolare, gli scienziati dovrebbero sottolineare che il loro output di modellazione non è il risultato della magia: i modelli computerizzati sono creati dall’uomo. Ciò che viene fuori dipende completamente da ciò che teorici e programmatori hanno inserito: ipotesi, presupposti, relazioni, parametrizzazioni, vincoli di stabilità, ecc. Sfortunatamente, nella scienza del clima tradizionale la maggior parte di questo input non è dichiarata. Credere al risultato di un modello climatico significa credere a ciò che i modellisti hanno inserito. Questo è precisamente il problema dell’odierna discussione sul clima in cui i modelli climatici sono centrali. La scienza del clima è degenerata in una discussione basata su credenze, non su solide scienze autocritiche. Dovremmo liberarci dall’ingenua credenza nei modelli climatici immaturi. In futuro, la ricerca sul clima dovrà dare molta più enfasi alla scienza empirica“.

Nella dichiarazione, tra l’altro, si legge che “l’archivio geologico rivela che il clima della Terra è variato da quando il pianeta esiste, con fasi naturali fredde e calde. La piccola era glaciale si è conclusa solo nel 1850. Pertanto, non sorprende che ora stiamo vivendo un periodo di riscaldamento“. Gli esperti hanno sottoscritto anche che “il mondo si è riscaldato molto meno di quanto previsto dall’IPCC sulla base del forzante antropogenico modellato. Il divario tra il mondo reale e il mondo modellato ci dice che siamo lontani dal comprendere il cambiamento climatico” e che “il riscaldamento globale non ha aumentato i disastri naturali“.

Il premio Nobel John Francis Clauser ha preso le distanze pubblicamente dal catastrofismo climatico evidenziando come “la narrativa popolare sul cambiamento climatico riflette una pericolosa corruzione della scienza che minaccia l’economia mondiale e il benessere di miliardi di persone. La fuorviante scienza del clima si è trasformata in una massiccia pseudoscienza da giornalismo scandalistico. A sua volta, la pseudoscienza è diventata un capro espiatorio per un’ampia varietà di altri mali non correlati. È stato promosso ed esteso da agenti di marketing aziendale, politici, giornalisti, agenzie governative e ambientalisti altrettanto fuorvianti. A mio parere, non esiste una vera crisi climatica. C’è, tuttavia, un problema molto reale nel fornire un tenore di vita dignitoso alla numerosa popolazione mondiale e una crisi energetica associata. Quest’ultimo viene inutilmente esacerbato da quella che, a mio avviso, è una scienza del clima errata“.

In un evento scientifico in Corea del Sud poche settimane fa, il premio Nobel ha parlato di “pseudoscienza e disinformazione” sul clima dichiarando: “non sono il solo ad osservare la pericolosa proliferazione della pseudoscienza. Secondo me l’IPCC è una delle peggiori fonti di pericolosa disinformazione. Credo che il cambiamento climatico non sia una crisi. Se stai facendo una buona scienza, potrebbe portarti in aree politicamente scorrette. Se sei un bravo scienziato, li seguirai. Ne ho diversi di cui non avrò il tempo di discutere, ma posso affermare con sicurezza che non esiste una vera crisi climatica e che il cambiamento climatico non causa più eventi meteorologici estremi di prima“.