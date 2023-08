Previsioni Meteo Aeronautica Militare: breve tregua, perturbazione in arrivo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 2 e 3 agosto, evidenziando una breve tregua prima dell’arrivo di una nuova perturbazione.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 2 agosto 2023

Al Nord, generalmente poco nuvoloso con qualche nube in più, al mattino, su pianure e aree costiere di Veneto e Friuli-Venezia Giulia dove sono attese residue piogge. Dal primo pomeriggio, su Alpi e Prealpi inizieranno a formarsi annuvolamenti consistenti che daranno successivamente luogo a rovesci o temporali isolati. In serata aumenta la copertura nuvolosa anche sulla Liguria di levante accompagnata da deboli piogge.

Al Centro e Sardegna, bello e soleggiato a parte la presenza di locali annuvolamenti, fino al mattino e nuovamente dalla serata, sulle zone interne della Toscana e i litorali del basso Lazio, nel pomeriggio invece lungo la dorsale appenninica.

Al Sud e Sicilia, parzialmente nuvoloso sulle coste tirreniche peninsulari. Prevalenza di sereno sul resto del meridione.

Temperature massime senza apprezzabili variazioni.

Venti deboli o moderati: meridionali per Puglia e restante settore ionico; occidentali su levante ligure, litorali toscani, isole maggiori e Calabria tirrenica. Variabili o a prevalente regime di brezza sul resto della penisola.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Mar Ligure, Mare di Sardegna e medio-alto Tirreno. Mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 3 agosto 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti su Alpi, Prealpi e levante ligure, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal pomeriggio al Nord-Ovest ed in sensibile intensificazione dalla sera sul Friuli-Venezia Giulia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, addensamenti cumuliformi sparsi sulla Toscana, con isolati deboli fenomeni anche temporaleschi; bel tempo sulle altre regioni.

Al Sud e Sicilia, bel tempo su tutto il meridione.

Temperature minime in aumento al Nord e sulla Sicilia, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, levante ligure, alta Toscana, Est Sardegna e Lazio settentrionale, in aumento anche se lieve sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti dai quadranti occidentali su Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte meridionale; deboli variabili sul resto del Paese, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi ,ar Ligure e Mare di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti mari.