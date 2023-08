Previsioni Meteo Agosto, prospettive di forte maltempo: prima violenta burrasca nel weekend

MeteoWeb

Il mese di Agosto inizia oggi sull’Italia con una giornata fresca e piovosa al Nord, quasi autunnale in Trentino Alto Adige, alta Lombardia e Veneto alpino e prealpino dove sono in corso forti piogge con temperature decisamente fredde al punto che abbiamo in pieno giorno appena +22°C a Como e Udine. Al Centro/Sud fa caldo senza eccessi, in linea con le medie stagionali del periodo, che è storicamente il periodo più caldo dell’anno quindi è normale che le massime siano sostanzialmente superiori ai +30°C nelle principali località anche se questo sembra comunque uno scenario gradevole se paragonato al clima rovente che due settimane fa ha attanagliato il Paese con una delle ondate di caldo africano più intense degli ultimi decenni.

Lo scenario meteo per il mese di Agosto è caratterizzato da prospettive modellistiche particolarmente vivaci e movimentate: avremo tanto maltempo e forti sbalzi termici, con una grande burrasca già tra pochi giorni, tra venerdì 4 e sabato 5. I fenomeni più violenti colpiranno ancora una volta il Nord Italia dove avremo forti temporali con accumuli pluviometrici impressionanti (oltre 150mm in poco tempo), grandinate distruttive, venti impetuosi e possibili trombe d’aria. Ma stavolta il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, con forti temporali anche in Calabria e Sicilia nel basso Tirreno nella mattinata di sabato, dove si verificheranno trombe d’aria tra le isole Eolie e i litorali tirrenici. Il mare andrà in tempesta per il forte vento di maestrale e le temperature crolleranno su valori autunnali un po’ in tutto il Paese tra sabato e domenica, piombando circa 10°C sotto le medie del periodo.

A medio termine, si prospetta una nuova sfuriata fredda e perturbata per la prossima settimana, tra lunedì 7 e martedì 8 agosto, stavolta forse più concentrata sul Nord e in modo particolare sul Nord/Est perchè diretta principalmente sui Balcani. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: