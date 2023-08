Previsioni Meteo Lombardia: maggiore variabilità da sabato

MeteoWeb

“Sull’Europa Occidentale si trova una circolazione di alta pressione solo a tratti interrotta da infiltrazioni di aria fresca in quota (nella sera di oggi e nel pomeriggio di domani) ma senza particolari effetti se non sulla nuvolosità. Da sabato si avrà un parziale cedimento della circolazione di alta pressione per il posizionarsi sulle Isole Britanniche di una struttura di bassa pressione di origine atlantica, che causerà condizioni meteorologiche caratterizzate da una maggiore variabilità giornaliera“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso in pianura ed Appennino, poco nuvoloso o nuvoloso per addensamenti più consistenti su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: possibili isolati e deboli piovaschi isolati associati ai maggiori addensamenti su Alpi e Prealpi limitatamente al pomeriggio.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime comprese tra 15 e 21°C, massime tra 28 e 34°C.

Zero termico: 4200 – 4400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli di direzione variabile.

