Previsioni Meteo Lombardia: venerdì netto peggioramento e calo delle temperature

“La temporanea rimonta della pressione per oggi viene seguita dall’avvicinarsi di un vasto sistema depressionario che porterà ad un netto peggioramento delle condizioni del tempo ed un abbassamento delle temperature venerdì. Nuovo miglioramento atteso per il weekend“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso in pianura ed Appennino, con temporaneo transito di nubi nel pomeriggio; nuvoloso su Alpi e Prealpi ma con temporanee ampie schiarite nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi su Alpi e Prealpi tra notte e mattina, con una pausa dei fenomeni fino a sera; dalla serata inizio di nuovi rovesci o locali temporali sui settori alpini e prealpini a partire da Ovest.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 19 e 22 °C, massime tra 31 e 35 °C.

Zero termico: in calo a circa 3800 – 4000 metri.

Venti: deboli in pianura, con locali e temporanei rinforzi moderati sudoccidentali sui settori meridionali, deboli o moderati sudoccidentali in montagna.

