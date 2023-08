Previsioni Meteo Lombardia: piovaschi a ridosso dei rilievi alpini

MeteoWeb

“Flusso in quota da ovest nordovest, a delimitare una vasta struttura depressionaria che attualmente investe gran parte dell’Europa e un promontorio di alta pressione in risalita sull’Atlantico. Questa configurazione favorisce per i prossimi giorni tempo per lo più stabile: cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato, bassa probabilità di precipitazioni, limitata per lo più a occasionali piovaschi a ridosso dei rilievi alpini, debole ventilazione nei bassi strati, salvo ancora per oggi qualche rinforzo a tratti da nord“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza velato per nubi alte da ovest a est, tendenti a divenire estese in particolare verso sera. Addensamenti irregolari su Retiche di confine.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 12 e 15°C, massime tra 27 e 30°C.

Zero termico: intorno a 3500 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, da metà pomeriggio tendenti a disporsi da sud su pavese. In montagna sotto i 1500 metri: dai quadranti orientali e meridionali, deboli su Alpi e Prealpi, a tratti moderati su Appennino; oltre 1500 metri deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: