Previsioni Meteo Piemonte: instabilità convettiva pomeridiana in progressivo aumento

“Un campo anticiclonico, con massimo centrato sullo Stretto di Gibilterra, si estende sull’Europa centro-occidentale e mantiene per oggi sulla nostra regione flussi secchi nordoccidentali in quota con cielo soleggiato; solo il debole temporaneo transito di aria più fresca in quota nel pomeriggio odierno potrà dar luogo a isolati deboli rovesci sulle Alpi, ma con scarsa probabilità. Da domani, con il graduale spostamento del promontorio anticiclonico verso l’Europa centro-orientale, il flusso in quota sul Piemonte ruoterà da sudovest, quindi più caldo e umido, con un progressivo aumento, nel fine settimana e nei giorni successivi, delle temperature e anche dell’instabilità convettiva pomeridiana, per lo più limitata ai rilievi alpini“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento residuo all’alba sulle zone pedemontane e pianeggianti occidentali; cumuli a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo possibili deboli piovaschi isolati sui rilievi alpini al pomeriggio, ma con bassa probabilità. Zero termico in rapido rialzo fino ai 4500-4600 metri. Temperature in aumento. Venti generalmente deboli; nordoccidentali sulle Alpi in temporanea rotazione da sudovest in tarda serata, settentrionali sull’Appennino e tra est e nordest in pianura; regime di brezza a ciclo diurno nelle valli alpine.

