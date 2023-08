Previsioni Meteo Piemonte: quota dello zero termico in rialzo

MeteoWeb

“La progressiva espansione di un promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale mantiene condizioni di bel tempo per oggi ed i prossimi giorni sul Piemonte. L’avvezione di aria più calda in quota, associata all’alta pressione, favorirà un rialzo della quota dello zero termico, che si riporterà ampiamente sopra i 4000 m. Giovedì il transito di una debole ondulazione ciclonica favorirà la formazione di qualche cumulo a ridosso delle Alpi ma senza fenomeni precipitativi“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno con velature in transito. Precipitazioni

assenti. Zero termico in ulteriore marcato rialzo fino a 3600-3700 m a nord e 4200-4300 m a sud. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli occidentali sulle Alpi e meridionali sull’Appennino, con locali rinforzi sulle cime più esposte, deboli in regime di brezza altrove.

