Previsioni Meteo, il ritorno del gran caldo è una bufala: la verità su Ferragosto e i rischi di maltempo

Non c’è e non ci sarà alcun ritorno del gran caldo sull’Italia, almeno fino al 20 Agosto. E quello che succederà dopo non si può ancora prevedere. Come abbiamo già evidenziato nei precedenti bollettini meteo di MeteoWeb, gli annunci di grande caldo imminente sono assolutamente falsi. Le temperature aumenteranno un po’ nei prossimi giorni, è vero, ma non ci sarà alcuna ondata di caldo. Soltanto al Nord le temperature saliranno sopra le medie del periodo, di poco, al massimo 3-4°C sopra la normalità. Al Sud, invece, rimarrà fresco, con temperature inferiori alle medie, come accaduto in tutta questa prima decade di agosto.

Anzi, attenzione al rischio di maltempo. Forti piogge e temporali colpiranno le Regioni del Nord nei prossimi giorni, proprio per l’arrivo di temperature più elevate che determineranno formazioni temporalesche nelle ore centrali delle giornate.



Per Ferragosto si prospetta una giornata di nuvolosità diffusa, anche al Centro/Sud dove ci sarà una goccia fredda tra l’Italia e i Balcani (vedi immagine principale a corredo dell’articolo) ad alimentare qualche fenomeno di instabilità. In generale, però, prevarranno le schiarite ma non ci sarà alcun eccesso di caldo. Un normalissimo clima tipicamente estivo in tutto il Paese.

