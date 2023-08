Previsioni Meteo Trentino: locali brevi rovesci nel pomeriggio-sera

MeteoWeb

Oggi in Trentino “inizialmente molto nuvoloso, con schiarite già in mattinata alternate ad annuvolamenti associati a locali brevi rovesci al pomeriggio-sera. Giovedì soleggiato con nubi alte in transito e limitati addensamenti pomeridiani. Venerdì locali nubi basse nelle ore più fredde, poi prevalentemente soleggiato. Fine settimana più soleggiato e asciutto con temperature in aumento“: sono le previsioni meteo riportate nel consueto bollettino di MeteoTrentino.

Oggi inizialmente molto nuvoloso, in seguito schiarite alternate ad annuvolamenti; non del tutto esclusa la possibilità di brevi rovesci al pomeriggio-sera. Temperature massime in aumento. Venti deboli settentrionali in quota, di direzione variabile in valle.

Domani soleggiato, con qualche nube alta in transito, e limitati addensamenti pomeridiani. Temperature minime in calo in valle, in aumento in quota; massime in ripresa. Venti deboli, occidentale in quota, a regime di brezza in valle.

