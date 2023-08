Previsioni Meteo Veneto: caldo e stabilità, possibili addensamenti pomeridiani

MeteoWeb

“Una massa d’aria calda si protende dall’Africa nord-occidentale all’Europa centrale, impedendo il transito di perturbazioni dal Nord Atlantico anche per la presenza al livello del mare di una pressione abbastanza livellata sull’Europa; per il Veneto ne consegue un periodo piuttosto caldo e stabile con molti spazi di sereno, a parte alcuni addensamenti pomeridiani e possibili locali piogge un po’ più probabili a metà settimana sulle zone montane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o a tratti poco nuvoloso, a parte qualche maggiore annuvolamento sulle zone montane, ove non si esclude qualche locale piovasco.

Domani in montagna tempo variabile con spazi di sereno più significativi fino a metà giornata e addensamenti nuvolosi sparsi in seguito, in pianura cielo perlopiù da sereno a poco nuvoloso a parte alcuni addensamenti pomeridiani sulla fascia pedemontana.

Precipitazioni: Probabili rovesci e temporali sparsi nella seconda parte della giornata, più che altro sulle zone montane.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime prevarranno lievi aumenti su bassa pianura e costa.

Venti: Generalmente deboli con direzione variabile salvo temporanei moderati rinforzi in quota, nonché dai quadranti orientali su costa e pianura meridionale.

Mare: Quasi calmo.

Mercoledì 16 prevalenza di un cielo poco nuvoloso, con spazi di sereno più ampi al mattino e addensamenti sparsi più presenti in montagna nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: All’inizio generalmente assenti, a parte una modesta possibilità di occasionali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi a ridosso delle Prealpi nelle primissime ore; in seguito probabili alcuni rovesci o temporali sulle zone montane, non esclusi più localmente anche sulla fascia pedemontana e occasionalmente sul resto della pianura interna.

Temperature: Minime in contenuto aumento sulle zone pianeggianti, stazionarie o in lieve calo su quelle montane; massime stazionarie, salvo locali modeste diminuzioni in montagna.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, perlopiù dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, a parte su bassa pianura e costa una prevalenza dai quadranti orientali con possibilità di qualche occasionale moderato rinforzo.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Giovedì 17 cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso, in montagna dapprima sereno o poco nuvoloso e poi tempo un po’ variabile con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi; possibilità di alcuni piovaschi o brevi rovesci anche temporaleschi nella seconda parte della giornata, più che altro sulle zone montane; le temperature in montagna aumenteranno un po’ riguardo ai valori massimi, per il resto subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venerdì 18 cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani in montagna, ivi associati alla possibilità di qualche piovasco o breve rovescio anche temporalesco; temperature stazionarie o in lieve aumento.

