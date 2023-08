Proprietà, benefici e controindicazioni dell’anguria: scopri tutto ciò che devi sapere

MeteoWeb

L’anguria, nota anche come cocomero, è un delizioso e rinfrescante frutto estivo, apprezzato per i suoi numerosi benefici per la salute. Ricca di acqua, vitamine e minerali, è un’ottima fonte di idratazione. Contiene licopene, un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. E’ anche un diuretico naturale, aiutando a promuovere la funzione renale e ridurre il gonfiore. Grazie al suo basso contenuto calorico e di grassi, è un’opzione ideale per coloro che cercano di perdere peso o mantenerlo. Inoltre, il suo contenuto di citrullina supporta la salute del cuore e migliora la circolazione sanguigna. In conclusione, l’anguria è una scelta gustosa e nutriente per promuovere il benessere generale.

Scopriamo quindi, in dettaglio, benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è l’anguria (o cocomero)

L’anguria, conosciuta anche come cocomero, è una pianta rampicante della famiglia delle Cucurbitacee, il cui nome scientifico è Citrullus lanatus. La pianta è originaria dell’Africa subsahariana, ma è ora coltivata in tutto il mondo in climi caldi e temperati. È una coltura annuale che richiede temperature calde per crescere adeguatamente. La pianta ha foglie grandi e lobate che si estendono lungo steli lunghi e flessibili. Produce fiori gialli: quelli femminili si trasformano in frutti, mentre quelli maschili appassiscono. I frutti sono solitamente grandi e sferici, con una buccia spessa e dura che può essere di colore verde scuro o verde striato. La polpa dell’anguria è generalmente dolce, succosa e può variare dal rosso al rosa chiaro.

La pianta cresce bene in terreni ben drenati e ricchi di sostanza organica. Richiede una quantità adeguata di sole e acqua per svilupparsi pienamente. I frutti maturano nel periodo estivo e sono pronti per essere raccolti quando emettono un suono sordo quando si battono con le nocche e la buccia assume un aspetto opaco. L’anguria è una coltura popolare in molte regioni del mondo grazie al suo sapore rinfrescante e alle sue proprietà nutrienti.

Benefici e proprietà dell’anguria

L’anguria (o cocomero) vanta una serie di benefici per la salute grazie alle sue proprietà nutrienti. Ecco alcuni esempi:

Idratazione : è costituita per circa il 90% di acqua, il che la rende un’ottima opzione per mantenere l’idratazione durante i giorni caldi e contribuisce a mantenere il bilancio idrico del corpo;

: è costituita per circa il 90% di acqua, il che la rende un’ottima opzione per mantenere l’idratazione durante i giorni caldi e contribuisce a mantenere il bilancio idrico del corpo; Antiossidanti : contiene licopene, un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro e promuovendo una pelle sana;

: contiene licopene, un potente antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro e promuovendo una pelle sana; Diuretico naturale : l’alto contenuto di acqua e potassio la rende un diuretico naturale, aiutando a favorire la funzione renale e a ridurre il gonfiore;

: l’alto contenuto di acqua e potassio la rende un diuretico naturale, aiutando a favorire la funzione renale e a ridurre il gonfiore; Ricca di vitamine e minerali : fornisce importanti vitamine come la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, e minerali come il potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna;

: fornisce importanti vitamine come la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, e minerali come il potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna; Basso contenuto calorico e di grassi : è un’ottima opzione per coloro che cercano di perdere peso o mantenerlo, poiché è relativamente bassa in calorie e non contiene grassi;

e di : è un’ottima opzione per coloro che cercano di perdere peso o mantenerlo, poiché è relativamente bassa in calorie e non contiene grassi; Citrullina : contiene citrullina, un aminoacido che favorisce la salute del cuore, migliora la circolazione sanguigna e può aiutare a ridurre la pressione arteriosa;

: contiene citrullina, un aminoacido che favorisce la salute del cuore, migliora la circolazione sanguigna e può aiutare a ridurre la pressione arteriosa; Benefici per la salute cardiovascolare: grazie al suo contenuto di antiossidanti e sostanze nutritive, può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache e migliorare la salute del cuore.

È importante notare che, come con qualsiasi alimento, l’anguria dovrebbe essere consumata con moderazione come parte di una dieta equilibrata e uno stile di vita sano per ottenere i benefici.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie dell’anguria (o cocomero) possono variare leggermente a seconda della varietà e delle dimensioni del frutto. Di seguito sono riportati i valori approssimativi per 100 grammi di frutto:

Calorie: circa 30-40 calorie

Carboidrati: circa 7-8 grammi

Zuccheri: circa 6 grammi

Proteine: circa 0,6 grammi

Grassi: circa 0,2 grammi

Fibre: circa 0,4 grammi

Vitamina C: circa 8-10 milligrammi

Potassio: circa 112 milligrammi

Per calcolare le calorie totali di una singola anguria, va considerato il peso della frutta. Una tipica anguria può pesare tra 3 e 10 kg. Ad esempio, se consideriamo un’anguria di 5 kg, con un valore approssimato di 30 calorie per 100 grammi, le calorie sarebbero circa 1500.

Va tenuto presente che questi valori sono solo indicativi e possono variare leggermente in base alla specifica anguria e al luogo di provenienza. Inoltre, le calorie totali possono variare in base alla quantità di semi e alla maturità del frutto.

Le controindicazioni

Il consumo di anguria (o cocomero) è generalmente sicuro e ben tollerata dalla maggior parte delle persone. Tuttavia, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Intolleranza o allergia : alcune persone potrebbero essere allergiche o intolleranti all’anguria. Gli effetti collaterali possono includere rash cutanei, prurito, gonfiore delle labbra o della lingua e difficoltà respiratorie. In caso di reazioni allergiche, è essenziale consultare immediatamente un medico;

o : alcune persone potrebbero essere allergiche o intolleranti all’anguria. Gli effetti collaterali possono includere rash cutanei, prurito, gonfiore delle labbra o della lingua e difficoltà respiratorie. In caso di reazioni allergiche, è essenziale consultare immediatamente un medico; Zuccheri : è naturalmente ricca di zuccheri, principalmente fruttosio e glucosio. In caso di diabete o problemi di controllo glicemico, è consigliabile consumare il frutto con moderazione e tenere sotto controllo la quantità di zuccheri totali nella dieta;

: è naturalmente ricca di zuccheri, principalmente fruttosio e glucosio. In caso di diabete o problemi di controllo glicemico, è consigliabile consumare il frutto con moderazione e tenere sotto controllo la quantità di zuccheri totali nella dieta; Problemi renali : a causa del suo effetto diuretico, chi soffre di problemi renali o ha una storia di calcoli renali dovrebbe consumare il frutto con cautela, poiché un’eccessiva assunzione di potassio potrebbe essere problematica per alcune persone;

: a causa del suo effetto diuretico, chi soffre di problemi renali o ha una storia di calcoli renali dovrebbe consumare il frutto con cautela, poiché un’eccessiva assunzione di potassio potrebbe essere problematica per alcune persone; Acido urico : contiene una sostanza chiamata citrullina, che può essere convertita dal corpo in arginina. L’arginina, a sua volta, può aumentare i livelli di acido urico. Le persone con problemi di gotta o livelli elevati di acido urico dovrebbero limitare il consumo di anguria;

: contiene una sostanza chiamata citrullina, che può essere convertita dal corpo in arginina. L’arginina, a sua volta, può aumentare i livelli di acido urico. Le persone con problemi di gotta o livelli elevati di acido urico dovrebbero limitare il consumo di anguria; Effetti digestivi: consumare grandi quantità può causare problemi digestivi come diarrea in alcune persone, poiché è ricca di acqua e fibre.

In caso di dubbi o condizioni mediche preesistenti, è sempre consigliabile consultare un medico. La chiave per godere dei benefici dell’anguria, così come di ogni altro alimento, è consumarla in modo moderato e come parte di una dieta equilibrata.

Tanti colori e forme

L’anguria (o cocomero) può avere diversi colori e forme a seconda della varietà:

Colore della buccia : la buccia può essere di vari colori, tra cui verde scuro, verde striato o verde chiaro, persino nera . Alcune varietà possono presentare anche macchie gialle o bianche sulla buccia;

: la buccia può essere di vari colori, tra cui verde scuro, verde striato o verde chiaro, persino . Alcune varietà possono presentare anche macchie gialle o bianche sulla buccia; Colore della polpa : la polpa può variare dal rosso intenso al rosa chiaro, fino al bianco. Esistono anche varietà con polpa di colore giallo o arancione, ma sono meno comuni;

: la polpa può variare dal rosso intenso al rosa chiaro, fino al bianco. Esistono anche varietà con polpa di colore giallo o arancione, ma sono meno comuni; Forma : generalmente ha una forma sferica o ovale, ma esistono varietà speciali che possono avere forme diverse. Alcune angurie possono essere allungate, simili a un cilindro o a una forma a pera. Caso particolare è l’ anguria quadrata , una varietà di anguria coltivata in stampi appositi, che consentono di ottenere una forma regolare e geometrica;

: generalmente ha una forma sferica o ovale, ma esistono varietà speciali che possono avere forme diverse. Alcune angurie possono essere allungate, simili a un cilindro o a una forma a pera. Caso particolare è l’ , una varietà di anguria coltivata in stampi appositi, che consentono di ottenere una forma regolare e geometrica; Semi: alcune varietà di anguria sono senza semi (chiamate “senza semi” o “seedless”) e contengono solo pochi semi sottili e non sviluppati. Altre varietà possono avere semi neri o marroni di dimensioni normali.

Come scegliere l’anguria (o cocomero)

Per scegliere un’anguria matura e dolce, seguite questi suggerimenti: osservate la buccia, che dovrebbe essere lucida, priva di ammaccature o segni di deterioramento. Toccate la superficie, che dovrebbe essere soda e uniforme. Sentite se il frutto produce un suono sordo e profondo quando viene battuto, indicando una polpa succosa. Controllate il “punto di flessione” dove l’anguria era appoggiata sul terreno, deve essere di colore giallo-crema o arancione. Evitate quelle troppo leggere o troppo pesanti rispetto alle dimensioni.