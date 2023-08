Raduno scout bloccato per allarme tifone in Corea del Sud, Farnesina: “i nostri connazionali stanno bene”

MeteoWeb

In Corea del Sud, in merito all’allarme del tifone che ha bloccato il Festival Mondiale degli Scout che viene organizzato ogni 4 anni, che si sta svolgendo in Corea del Sud, la Farnesina ha annunciato che l’Ambasciata d’Italia a Seoul è in costante contatto con le Autorità locali, e continua a monitorare le condizioni dei 1200 partecipanti italiani. Il Ministero degli Esteri ha riferito che i nostri connazionali stanno bene e ha dichiarato: “Esortiamo il Governo ad accelerare il piano di partenza e a fornire tutte le risorse e il sostegno necessari ai partecipanti durante il loro soggiorno e fino al loro ritorno nel Paese di origine“, ha chiesto l’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout.

Non è stato specificato dove i partecipanti saranno accolti prima di tornare a casa. Secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, tutte le attività previste per lunedì pomeriggio sono state cancellate e i partecipanti lasceranno il campo martedì mattina. L’ufficio del Presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha dichiarato che i partecipanti potrebbero essere alloggiati a Seul e dintorni.

Il viceministro incaricato della gestione delle emergenze, Kim Sung-ho ha detto al riguardo: “Circa 36.000 partecipanti provenienti da 156 Paesi saranno evacuati a partire da martedì alle 10.00 ora locale, ha detto . Faremo del nostro meglio per ospitare i partecipanti” per i cinque giorni rimanenti. Secondo i servizi meteorologici, il potente tifone Khanun, che ha ucciso almeno due persone quando è passato sopra l’arcipelago giapponese di Okinawa la scorsa settimana, dovrebbe raggiungere la Corea del Sud giovedì e, secondo le previsioni, porterà forti piogge e venti violenti fino a 44 metri al secondo.