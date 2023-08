Riscaldamento globale e El Niño: cosa c’è dietro il caldo da record di questa estate?

MeteoWeb

L’agenzia europea per il clima Copernicus ha riferito che luglio è stato di un terzo di grado Celsius (sei decimi di grado Fahrenheit) più caldo del vecchio record. È un aumento di calore così recente e così grande, specialmente negli oceani e ancora di più nel Nord Atlantico, che gli scienziati sono divisi sul fatto che qualcos’altro possa essere all’opera.

Gli scienziati concordano sul fatto che la causa di gran lunga principale del recente riscaldamento estremo sia il cambiamento climatico dovuto alla combustione di carbone, petrolio e gas naturale che ha innescato una lunga tendenza al rialzo delle temperature. El Niño naturale, il riscaldamento temporaneo di parti del Pacifico che cambia il tempo in tutto il mondo, aggiunge una spinta a tutto questo. Ma alcuni ricercatori dicono che deve essere presente un altro fattore.

“Quello che stiamo vedendo non è solo El Niño in cima al cambiamento climatico”, ha detto il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo. Una fonte sorprendente di ulteriore calore potrebbe essere l’aria più pulita derivante dalle nuove regole di navigazione. Un’altra possibile causa sono 165 milioni di tonnellate (150 milioni di tonnellate metriche) di acqua emessa nell’atmosfera da un vulcano.

La possibilità di aria più pulita

Lo scienziato del clima della Florida State University Michael Diamond afferma che il trasporto è “probabilmente il principale sospettato”. Il trasporto marittimo ha utilizzato per decenni carburante sporco che emette particelle che riflettono la luce solare in un processo che in realtà raffredda il clima e maschera parte del riscaldamento globale.

Nel 2020 sono entrate in vigore le regole di spedizione internazionale che hanno tagliato fino all’80% di quelle particelle di raffreddamento, il che è stato una “specie di shock per il sistema”, ha affermato lo scienziato atmosferico Tianle Yuan della NASA e dell’Università del Maryland Baltimore County.

L’inquinamento da zolfo interagiva con le nuvole basse, rendendole più luminose e più riflettenti, ma ora non sta accadendo così tanto, ha detto Yuan. Ha monitorato i cambiamenti nelle nuvole associate alle rotte marittime nel Nord Atlantico e nel Nord Pacifico, entrambi punti caldi di questa estate.

In quei punti, e in misura minore a livello globale, gli studi di Yuan mostrano un possibile riscaldamento dovuto alla perdita di inquinamento da zolfo. E la tendenza è in luoghi in cui non può davvero essere spiegata così facilmente da El Niño, ha detto. “C’è stato un effetto di raffreddamento che è stato persistente anno dopo anno, e improvvisamente è stato rimosso“, ha detto Yuan.

E’ stato il vulcano?

Nel gennaio 2022, il vulcano sottomarino Hunga Tonga nel Pacifico meridionale è esploso, inviando oltre 165 milioni di tonnellate di acqua. Il vulcano ha anche fatto esplodere 550.000 tonnellate di anidride solforosa nell’atmosfera superiore.

La quantità di acqua “è così assolutamente folle, assolutamente enorme”, ha detto Holger Vomel, uno scienziato del vapore acqueo stratosferico presso il National Center for Atmospheric Research che ha pubblicato uno studio sui potenziali effetti climatici dell’eruzione. Volmer ha detto che il vapore acqueo è salito troppo in alto nell’atmosfera per avere ancora un effetto notevole, ma che gli effetti potrebbero emergere in seguito. Un paio di studi utilizzano modelli computerizzati per mostrare un effetto di riscaldamento dovuto a tutto quel vapore acqueo.

Ne abbiamo parlato recentemente su MeteoWeb,dell’interessantissimo studio scientifico che spiega come la super eruzione dell’Hunga Tonga (14 gennaio 2022) stia provocando sulla Terra un picco di riscaldamento climatico naturale e inaspettato e che durerà un decennio.