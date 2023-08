Salvia: proprietà nutrizionali, benefici e tipologie

MeteoWeb

La salvia è associata a diversi benefici e proprietà. Le foglie aromatiche sono spesso utilizzate in cucina e rimedi tradizionali per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Gli estratti possono favorire la digestione e contribuire al controllo della glicemia. E’ anche nota per le sue proprietà antimicrobiche. E’ apprezzata per le sue molteplici applicazioni, ma è sempre consigliabile utilizzarla con cautela e consapevolezza.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà e controindicazioni di questo alimento, tante curiosità, ricette e info utili.

Cos’è la salvia?

La salvia è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, conosciuta scientificamente come Salvia. Presenta oltre 900 specie diverse. Originaria delle regioni mediterranee, è diffusa in tutto il mondo grazie alla sua popolarità.

Le piante presentano foglie opposte, generalmente con una superficie rugosa e pelosa. I fiori possono variare in colore, dalla tonalità di blu e viola al rosa e al bianco.

La salvia è nota per essere una pianta resistente e adattabile. Cresce bene in luoghi soleggiati e richiede un terreno ben drenato. È possibile coltivarla in giardino, in vasi o anche all’interno come pianta d’appartamento, a seconda della varietà e delle condizioni ambientali. E’ apprezzata sia per la sua bellezza ornamentale che per le sue proprietà culinarie e medicinali.

Salvia commestibile, non commestibile e ornamentale

La differenza tra le diverse varietà di salvia risiede principalmente nell’uso a cui sono destinate: commestibile, non commestibile o ornamentale. Ecco una breve panoramica:

Salvia commestibile

Le varietà di salvia commestibile sono coltivate principalmente per l’uso culinario. Ecco alcuni esempi:

Salvia officinalis: la tipologia classica utilizzata in cucina per insaporire carni, zuppe e piatti a base di verdure;

Salvia fruticosa: con foglie simili alla Salvia officinalis, ma dal sapore più delicato;

Salvia elegans: ha un aroma che ricorda l’ananas ed è usata in insalate e bevande.

Salvia non commestibile

Alcune varietà sono considerate non commestibili a causa delle loro proprietà tossiche o del loro sapore poco invitante. Sono coltivate principalmente per scopi ornamentali. Ecco alcuni esempi:

Salvia divinorum: conosciuta per le sue proprietà psicoattive, è utilizzata in ambito rituale e non è adatta al consumo alimentare;

Salvia coccinea: mentre alcune varietà possono essere leggermente tossiche, questa è principalmente coltivata per i suoi fiori rossi vistosi.

Salvia ornamentale

Le varietà di salvia ornamentale sono coltivate per la loro bellezza e vengono spesso utilizzate per abbellire giardini e paesaggi. Ecco alcuni esempi:

Salvia nemorosa: produce fiori compatti e colorati, adatti ai giardini perenne;

Salvia microphylla: nota per i fiori vistosi e l’aspetto compatto;

Salvia farinacea: ha fiori azzurri e foglie argentate, è adatta per bordure e letti di fiori.

È importante sottolineate che mentre alcune varietà ornamentali possono non essere tossiche, non sono destinate al consumo alimentare a causa della loro conformazione o del loro sapore poco gradevole.

Benefici e proprietà

La salvia è associata a diversi benefici e proprietà grazie ai suoi composti bioattivi:

Proprietà antiossidanti : contiene composti come flavonoidi e polifenoli che agiscono come antiossidanti, contribuendo a combattere lo stress ossidativo nel corpo e potenzialmente riducendo il rischio di danni cellulari;

: contiene composti come flavonoidi e polifenoli che agiscono come antiossidanti, contribuendo a combattere lo stress ossidativo nel corpo e potenzialmente riducendo il rischio di danni cellulari; Effetti antinfiammatori : alcuni studi suggeriscono proprietà antinfiammatorie, che potrebbero essere utili per alleviare l’infiammazione associata a condizioni come l’artrite e altre malattie infiammatorie;

: alcuni studi suggeriscono proprietà antinfiammatorie, che potrebbero essere utili per alleviare l’infiammazione associata a condizioni come l’artrite e altre malattie infiammatorie; Sostegno alla digestione : è stata tradizionalmente utilizzata per favorire la digestione. Le sue proprietà carminative possono aiutare a ridurre il gonfiore e il disagio addominale dopo i pasti;

: è stata tradizionalmente utilizzata per favorire la digestione. Le sue proprietà carminative possono aiutare a ridurre il gonfiore e il disagio addominale dopo i pasti; Controllo degli zuccheri nel sangue : alcune ricerche preliminari suggeriscono che possa contribuire a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, il che potrebbe essere utile per le persone con diabete di tipo 2;

: alcune ricerche preliminari suggeriscono che possa contribuire a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, il che potrebbe essere utile per le persone con diabete di tipo 2; Supporto alla memoria e alla concentrazione : alcuni studi suggeriscono che l’assunzione potrebbe avere un effetto positivo sulla memoria e sulla capacità di concentrazione, grazie ai suoi composti attivi che potrebbero migliorare la funzione cerebrale;

: alcuni studi suggeriscono che l’assunzione potrebbe avere un effetto positivo sulla memoria e sulla capacità di concentrazione, grazie ai suoi composti attivi che potrebbero migliorare la funzione cerebrale; Proprietà antimicrobiche : l’olio essenziale è noto per le sue proprietà antimicrobiche e antibatteriche. È stato utilizzato in passato per il trattamento di infezioni della bocca e della gola;

: l’olio essenziale è noto per le sue proprietà antimicrobiche e antibatteriche. È stato utilizzato in passato per il trattamento di infezioni della bocca e della gola; Supporto alla salute orale : gli estratti possono essere utilizzati per gargarismi o collutori grazie alle loro proprietà antimicrobiche. Possono aiutare a ridurre la placca batterica e il cattivo odore;

: gli estratti possono essere utilizzati per gargarismi o collutori grazie alle loro proprietà antimicrobiche. Possono aiutare a ridurre la placca batterica e il cattivo odore; Effetti estrogenici : alcuni studi suggeriscono un effetto simile agli estrogeni, il che potrebbe essere utile per le donne in menopausa per alleviare i sintomi come i vampate di calore;

: alcuni studi suggeriscono un effetto simile agli estrogeni, il che potrebbe essere utile per le donne in menopausa per alleviare i sintomi come i vampate di calore; Proprietà antivirali: alcune ricerche indicano che potrebbe avere potenziali proprietà antivirali.

Va sottolineato che gli effetti possono variare da persona a persona e che è importante consultare un medico in caso di dubbi specifici.

Le controindicazioni

Anche se la salvia ha diversi benefici potenziali, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Gravidanza e allattamento: l’uso eccessivo potrebbe essere associato a rischi durante la gravidanza e l’allattamento, in quanto alcuni composti della pianta potrebbero influenzare gli ormoni. È meglio evitarne l’uso in queste fasi o discuterne con un medico;

l’uso eccessivo potrebbe essere associato a rischi durante la gravidanza e l’allattamento, in quanto alcuni composti della pianta potrebbero influenzare gli ormoni. È meglio evitarne l’uso in queste fasi o discuterne con un medico; Problemi di coagulazione: poiché potrebbe influenzare la coagulazione del sangue, le persone che assumono farmaci anticoagulanti o che hanno problemi di coagulazione dovrebbero evitare l’uso e consultare un medico;

poiché potrebbe influenzare la coagulazione del sangue, le persone che assumono farmaci anticoagulanti o che hanno problemi di coagulazione dovrebbero evitare l’uso e consultare un medico; Interazioni farmacologiche: potrebbe interagire con alcuni farmaci. Se state prendendo farmaci specifici, specialmente quelli per la pressione sanguigna, la diabete o l’ansia, è meglio chiedere consiglio al medico prima di utilizzarla;

potrebbe interagire con alcuni farmaci. Se state prendendo farmaci specifici, specialmente quelli per la pressione sanguigna, la diabete o l’ansia, è meglio chiedere consiglio al medico prima di utilizzarla; Allergie: alcune persone potrebbero essere allergiche alla salvia o a piante della stessa famiglia (Lamiaceae), come la menta o il timo. Prima di usarla, effettuate un test su una piccola area della pelle per valutare eventuali reazioni allergiche;

alcune persone potrebbero essere allergiche alla salvia o a piante della stessa famiglia (Lamiaceae), come la menta o il timo. Prima di usarla, effettuate un test su una piccola area della pelle per valutare eventuali reazioni allergiche; Disturbi neurologici: la salvia divinorum, una specie specifica, contiene composti con effetti psicoattivi e non è destinata al consumo alimentare. L’uso improprio può avere effetti negativi sulla salute mentale e fisica;

la salvia divinorum, una specie specifica, contiene composti con effetti psicoattivi e non è destinata al consumo alimentare. L’uso improprio può avere effetti negativi sulla salute mentale e fisica; Problemi di pressione sanguigna: alcune varietà possono influenzare la pressione sanguigna;

alcune varietà possono influenzare la pressione sanguigna; Chirurgia: a causa delle potenziali proprietà anticoagulanti, è consigliabile interrompere l’uso almeno due settimane prima di un intervento chirurgico per ridurre il rischio di sanguinamento e complicazioni.

Come per qualsiasi rimedio naturale, è fondamentale utilizzarla con moderazione e consapevolezza dei bisogni individuali. Prima di utilizzarla per scopi terapeutici, è sempre consigliabile consultare un medico.

Le ricette

Infine, ecco 2 gustose ricette con questo gustoso alimento.

Salvia fritta

50 grammi di foglie di salvia fresca

Olio d’oliva

30 grammi di farina

Sale

Istruzioni: lavate e asciugate accuratamente le foglie di salvia fresca. In una padella, riscaldate abbondante olio d’oliva a fuoco medio-alto. In una ciotola, mescolate 30 grammi di farina con un pizzico di sale. Passate le foglie di salvia nella miscela di farina, assicurandovi che siano leggermente rivestite da entrambi i lati. Quando l’olio è ben caldo, friggete le foglie di salvia fino a quando diventano croccanti e leggermente dorate, ciò richiederà solo pochi secondi. Scolate le foglie fritte su un piatto foderato con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Servite le foglie di salvia fritte come snack croccante o come guarnizione per piatti principali.

Gnocchi alla salvia e burro

300 grammi di gnocchi freschi o secchi

40 grammi di burro

Foglie di salvia fresca

Parmigiano grattugiato

Sale e pepe

Istruzioni: cuocete i 300 grammi di gnocchi in acqua bollente salata seguendo le istruzioni sulla confezione. In una padella, fate sciogliere i 40 grammi di burro a fuoco medio fino a quando diventa dorato. Aggiungete alcune foglie di salvia fresca alla padella e fatele friggere leggermente nel burro, rilasciando il loro aroma. Aggiungete i gnocchi scolati nella padella e fateli saltare con il burro e la salvia per qualche minuto, fino a quando sono ben cotti e leggermente dorati. Aggiustate di sale e pepe a piacere. Servite gli gnocchi alla salvia e burro con una generosa spolverata di parmigiano grattugiato sopra.