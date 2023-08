Sciame sismico ai Campi Flegrei, Caso: “il governo dia un segnale”

MeteoWeb

Il deputato Antonio Caso interviene sulla vicenda dello sciame sismico registrato nell’area dei Campi Flegrei, chiedendo l’intervento del Governo. “Lo sciame sismico che da alcune ore si registra nell’area dei Campi Flegrei sta destando comprensibile preoccupazione tra i cittadini. La situazione è costantemente monitorata dall’Osservatorio Vesuviano, dalla Protezione Civile e dall’Amministrazione Comunale che per il momento assicurano essere in linea con la ‘normale attività’ della caldera dei Campi Flegrei. Negli ultimi mesi ho più volte incontrato il Capo della Protezione Civile, l’Ing. Fabrizio Curcio, l’INGV e dialogato con le Amministrazioni locali per provare a migliorare la resilienza del nostro territorio”, afferma in una nota Caso.

“Dopo le scosse di questa mattina ho chiesto al Governo di dare seguito al mio ordine del giorno, votato a larga maggioranza, in cui si chiedeva di incrementare le risorse sul Fondo per la Prevenzione del Rischio Sismico e destinare tali fondi in via prioritaria ai Comuni della “zona rossa dei Campi Flegrei”, anche per verifiche straordinarie sugli edifici. Serve l’impegno concreto di tutti – aggiunge – per potenziare la prevenzione, il monitoraggio e l’informazione ai cittadini in modo da poter convivere con il fenomeno il più serenamente possibile”.