Siccità, nuove restrizioni sull’accesso all’acqua a Mayotte

Il prefetto di Mayotte imporrà nuove restrizioni all’accesso all’acqua nel tentativo di preservare le scarse riserve dell’isola dell’Oceano Indiano, che soffrono di una grave siccità, fino alla prossima stagione delle piogge, alla fine dell’anno. Da mesi ormai, l’acqua potabile viene distribuita ai 300mila abitanti del dipartimento francese solo a goccia a goccia: i rubinetti di alcuni di loro vengono chiusi ogni giorno dalle 16.00 alle 8.00, mentre quelli di altri vengono chiusi tre volte a settimana per ventiquattro ore.

Questo non è sufficiente per resistere fino alle prossime piogge, ha dichiarato giovedì Thierry Suquet, rappresentante del governo francese. Ci saranno “interruzioni di corrente di quarantotto ore ogni ventiquattro ore” in tutta l’isola, ha annunciato alla stampa. A Mamoudzou, Koungou e Petite-Terre, l’acqua sarà interrotta ogni notte, dalle 16 alle 8, prima di un’interruzione di trentasei ore una volta alla settimana “per garantire la continuità dell’attività economica in queste zone”, ha spiegato nel dettaglio Thierry Suquet.

L’approvvigionamento idrico di Mayotte dipende principalmente dall’acqua piovana: l’80% dell’acqua proviene da due bacini collinari e dai fiumi. A causa della siccità che si protrae da diversi mesi, è stato necessario riaprire il bacino idrico. A causa della siccità che ha imperato per diversi mesi, il serbatoio di Dzoumogné, nel nord dell’isola, è pieno solo per il 14%, mentre quello di Combani, nel centro, è pieno per il 24%, secondo Météo France.

Il resto dell’approvvigionamento proviene da perforazioni di acque sotterranee (circa il 15%) e da un impianto di desalinizzazione, che attualmente produce solo un terzo della sua capacità prevista. “Ci stiamo rendendo conto che viene prelevata troppa acqua dai bacini collinari”, ha spiegato il prefetto, aggiungendo che i lavori di emergenza avviati dall’associazione per l’acqua, in particolare per aumentare la produzione dell’impianto di desalinizzazione, non saranno efficaci fino all’inizio di novembre. “Per superare il mese di ottobre, siamo costretti ad adottare nuove misure”, ha insistito Suquet. “Senza l’introduzione di nuove restrizioni e con l’attuale tasso di prelievo, lo svuotamento completo dei due serbatoi era previsto per la fine di settembre”.

Una volta che i due serbatoi saranno asciutti, la prefettura stima che l’isola produrrà solo “20.000 m³ al giorno”, ovvero meno della metà del suo fabbisogno idrico. Le scuole e le strutture sanitarie non saranno soggette a tagli dell’acqua, ha dichiarato il prefetto. Nel 2017, su iniziativa del governo, era già stato lanciato un piano di emergenza a seguito di una siccità che aveva causato un drastico razionamento dell’acqua.

Il piano prevedeva la riabilitazione di otto pozzi, la costruzione di un impianto di desalinizzazione entro diciotto mesi e un terzo bacino collinare, atteso da anni, avrebbe dovuto vedere la luce alla fine del 2020. Ma “questo piano è stato attuato molto più lentamente del previsto”, ha dichiarato a France Presse un ingegnere specializzato nella gestione dell’acqua, a condizione di anonimato. L’ampliamento dell’impianto di desalinizzazione di Petite Terre avrebbe dovuto essere completato molto prima.

“Sono stati intrapresi lavori sulla rete, ma non sono seguiti investimenti negli impianti di produzione per aumentare la capacità”, ha continuato l’ingegnere. Oggi, le uniche misure di emergenza in atto sono la regolazione del prezzo dell’acqua in bottiglia e l’aumento delle scorte, in particolare attraverso le consegne da La Réunion e Mauritius. “Non sono state prese misure per aiutare i più deboli. Chi non può permettersi di andare a comprare l’acqua in bottiglia”, ha dichiarato Estelle Yousouffa (Liot) in un video pubblicato su Facebook giovedì. “Chiedo che venga distribuita gratuitamente in modo che le famiglie possano farne scorta”, ha aggiunto.

L’Agenzia sanitaria regionale (ARS) aveva avvertito qualche settimana fa che l’acqua corrente era “inadatta al consumo” subito dopo i tagli. Secondo l’ingegnere, la loro moltiplicazione “favorisce la proliferazione dei batteri”. Il ministro francese per l’Oltremare, Philippe Vigier, è atteso in visita a Mayotte la prossima settimana. Ogni anno l’isola attira migliaia di immigrati clandestini dalle vicine Comore, che si ammassano in baraccopoli insalubri. Quasi il 30% della popolazione di Mayotte non ha accesso diretto all’acqua.