Sotto controllo l’incendio all’Elba: rientro degli evacuati previsto in serata

È sotto controllo l’incendio che da ieri ha interessato una zona boschiva del comune di Rio nell’Elba, sull’isola d’Elba. I Vigili del Fuoco proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica con le squadre a terra, dopo le decine di lanci d’acqua effettuati in mattinata da due Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale. Il rogo ha distrutto circa 14 ettari di zona boschiva in località San Felo, nel comune di Rio nell’Elba. Circa 700 persone sono state evacuate durante la notte, tra abitazioni private e i villeggianti di due campeggi: 150 sono state ospitate nelle strutture del Comune, le altre hanno trovato sistemazione in autonomia. Il loro rientro nei rispettivi alloggi è previsto in serata.

“Sono già cominciate le attività di indagine perché riteniamo che l’incendio sia di natura dolosa e stiamo portando avanti tutti gli accertamenti necessari per riuscire a individuare il responsabile“, ha detto il comandante dei Carabinieri forestali del Parco Arcipelago Toscano, Stefano Cipriani.